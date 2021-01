Kärnten - Coronavirus: Fotos und Videoschnittmaterial zum ersten Impftermin

Medienarbeit wird zum Schutz der Impfwilligen und der Impfteams vom Landespressedienst übernommen – Fotos und Videoschnittmaterial werden zur Verfügung gestellt

Klagenfurt (OTS) - In vier Altenwohn- und Pflegeheimen in Villach, Klagenfurt, Spittal und Wolfsberg werden morgen, Dienstag, die ersten Impfdosen gegen Corona verimpft. 282 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich dafür bereits angemeldet. „Um deren Privatsphäre zu schützen, und um den Impfteams die nötige Ruhe beim Arbeiten zu garantieren, wird die Medienarbeit vor Ort ausschließlich vom Landespressedienst übernommen“, betont Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes.



Es wird von allen vier Standorten Pressefotos geben – in Villach wird auch ein Kamerateam dabei sein. Die Fotos werden wie gewohnt auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stehen. Das Videoschnittmaterial wird morgen ab ca. 13 Uhr unter folgendem Link abrufbar sein: https://mediacreativ.eu/Downloads/lpd-content/.



„Wir bitten um Verständnis, dass wir keine weiteren Medienvertreter zulassen können, und werden uns bemühen allen Wünschen so gut es geht nachzukommen. Im Mittelpunkt wird aber der Schutz der Impfwilligen stehen“, sagt Kurath.



Fragen oder Wünsche können uns per Mail abt1.lpd@ktn.gv.at zugesandt werden. Die aktuellen Informationen finden sie auf www.ktn.gv.at

