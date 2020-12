Viele gemeinsame Initiativen gesetzt: AK-Direktor-Stellvertreter Franz Molterer erhält hohe Auszeichnung der Diözese Linz

Linz (OTS) - Mehr als zwanzig Jahre lang hat Franz Molterer, MAS, die Arbeiterkammer Oberösterreich als stellvertretender Direktor mitgeprägt. Mit Ende dieses Jahres wird er in Pension gehen. Ein besonderes Anliegen war Molterer während seiner Tätigkeit in der AK die Achse zur Katholischen Kirche, die in viele gemeinsame Initiativen – unter anderem der Allianz für den freien Sonntag – gemündet hat. Jetzt wurde er dafür von der Diözese Linz ausgezeichnet. Altbischof Maximilian Aichern hielt, stellvertretend für Bischof Manfred Scheuer, seine Laudatio per Videobotschaft im Rahmen der Vollversammlung der Arbeiterkammer.

Franz Molterer war mehr als die Hälfte seines bisherigen Lebens in der Arbeiterkammer Oberösterreich beschäftigt, zunächst als Sekretär im Büro des Präsidenten, später als Leiter des Präsidialbüros und der Abteilung Bezirksstellen und seit 1998 als stellvertretender Direktor. Neben der ständigen Modernisierung und Verbesserung der Serviceleistungen der Arbeiterkammer – insbesondere des Rechtsschutzes – und der permanenten Sanierung der AK-Gebäude in Linz und in den Bezirksstellen, war ihm besonders die Kooperation mit der Katholischen Kirche immer ein großes Anliegen.

Für seine Verdienste, sein soziales Wirken und die gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Arbeiterkammer würdigte nun die Diözese Linz Direktor-Stellvertreter Franz Molterer mit der höchsten Auszeichnung der Diözese Linz für Laien, der Floriansmedaille. Die Nachricht darüber überbrachte Altbischof Maximilien Aichern in Vertretung von Bischof Manfred Scheuer virtuell per Videobotschaft an die Vollversammlung der AK. Maximilian Aichern versicherte aber, nach Ende des Lockdowns persönlich in die Arbeiterkammer kommen und Franz Molterer die Medaille überreichen zu wollen.

„ In den vielen gemeinsamen Gesprächen in den vergangenen Jahrzehnten, sei es zu den Sozialbriefen der Bischofskonferenz, zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung oder zur Allianz für den freien Sonntag, war Franz Molterer immer das soziale Gewissen. Dafür möchte ich ihm herzlich danken “, sagte der Altbischof und wünschte auch der Arbeiterkammer viel Segen und Kraft für „alle Überlegungen und Entscheidungen zur Bewältigung der schlimmen Folgen der Corona-Pandemie“.

Der Gratulation des hohen Kirchenvertreters schloss sich der höchste Arbeitnehmervertreter des Landes an: „ Die langjährige Tätigkeit von Franz Molterer, seine Hartnäckigkeit und seine besondere Begeisterung, die Arbeiterkammer und ihre Leistungen für die AK-Mitglieder in Oberösterreich ständig zu verbessern, kommen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Tag für Tag zugute. Sie bekommen die beste Beratung und Vertretung, wenn sie Hilfe brauchen – und das in modernen, serviceorientierten Häusern, für die Franz Molterer großteils verantwortlich zeichnet. Er hat so gesehen – im wahrsten Sinne des Wortes – bleibenden Eindruck in Oberösterreich hinterlassen. Dazu gratuliere auch ich ganz herzlich “, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.









