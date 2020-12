FPÖ – Angerer zu Kontrollzuständigkeit: Weltfremde Forderung vom ÖVP-Innenminister

Seit Monaten kämpfen die Unternehmer ums Überleben und nun sollen sie auch noch die Arbeit von Regierung und Polizei übernehmen

Wien (OTS) - „Die Unternehmer in der Gastronomie haben derzeit andere Sorgen als im Jänner auch noch Polizei zu spielen“, so heute Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer zur Aussage von ÖVP-Innenminister Nehammer, wonach die Lokaltreiber für die Kontrolle der Corona-Tests ab 18. Jänner zuständig sein sollen. „Eine derartige weltfremde Forderung kann nur jemand aufstellen, der keine Ahnung hat, wie es den Unternehmern derzeit wirklich geht. Außerdem ist dieses sogenannte ‚freitesten‘ eine Idee von ÖVP-Kanzler Kurz und nicht von den Lokalbetreibern“, betonte Angerer, der in dieser Maßnahme von Kurz ohnehin einen Lockdown mit anschließendem einwöchigem Hausarrest für all jene sieht, die sich nicht in die sinnlose Massentestinszenierung des ÖVP-Kanzlers zwingen lassen wollen.

„Seit Monaten kämpfen die Unternehmer ums Überleben, werden für jeden Euro Unterstützung zu Bittstellern degradiert und nun sollen sie auch noch die Arbeit von Regierung und Polizei übernehmen – das kann es wohl nicht sein“, sagte Angerer und weiter: „Zudem werden sie mit der Sorge um die betriebliche Planbarkeit nach dem 18. Jänner von ÖVP und Grünen weiter alleine gelassen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at