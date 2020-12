FPÖ – Angerer zu Wifo/IHS-Winterprognose: ÖVP und Grüne sind die Totengräber unserer Wirtschaft

Regierungschaos befördert Hunderttausende in die Arbeitslosigkeit – weitere Lockdowns würden Erholung der Wirtschaft weiter verschieben

Wien (OTS) - „Für diesen massiven Wirtschaftseinbruch sind allein ÖVP und Grüne verantwortlich – sie sind die Totengräber unserer Wirtschaft. Durch die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen der Regierung mussten sich nämlich viele Betriebe und Unternehmen massiv verschulden und befinden sich nun in einer wirtschaftlich äußerst prekären Situation. Weitere von der Regierung angeordnete Lockdowns würden eine Erholung der Wirtschaft weiter nach hinten verschieben – das wäre das Ende von noch mehr Unternehmen“, sagte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer zur Wifo/IHS-Winterprognose.

„Schon im April hat das Wifo einen Einbruch unserer Wirtschaft von 5,25 Prozent bis 7,5 Prozent prognostiziert. Gleich darauf haben wir im Parlament zahlreiche Anträge zur Entlastung der Wirtschaft und zur unbürokratischen Unterstützung für die österreichischen Betriebe eingebracht, aber diese wurden von Schwarz und Grün abgelehnt“, so Angerer und weiter: „Im Oktober warnte dann das IHS vor einem weiteren Lockdown, denn dieser würde das Staatsbudget, die Unternehmen und die Konsumenten nochmals stark belasten. Auch diese IHS-Warnung ignorierten Kurz, Kogler und Schramböck und kündigten lieber in ‚Eigen-PR-Pressekonferenzen‘ unzählige Hilfsmaßnahmen an, die im Grunde aber nie rechtzeitig bei den Betrieben ankamen“, kritisierte Angerer.

„In dieser sehr negativen Wirtschaftsentwicklung zeichnet sich diese Regierung vor allem durch leere Versprechungen und Placebo-Maßnahmen aus, die heute nicht mehr das halten können, was gestern noch von Schwarz und Grün versprochen wurde. Und nun steht laut Medienberichten der dritte lange Lockdown vor der Türe. Für Schwarz und Grün dürfte das offensichtlich keine große Rolle spielen, denn wie wir anhand der Abschaffung der Hacklerregelung und Erhöhung der NoVA gesehen haben, wird es schlussendlich der Steuerzahler sein, der für die enormen Kosten dieser Krise zur Kasse gebeten wird“, erklärte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Jedes erneute Herunterfahren des öffentlichen Lebens unterbricht aber wieder eine Erholung der Wirtschaft. Besonders schlimm an dieser derzeitigen wirtschaftlichen Lage ist zudem, dass ÖVP und Grüne den Unternehmen noch immer keine Planbarkeit vermitteln. Die daraus resultierende Unsicherheit ist das gefährlichste Gift für unsere Wirtschaft, weil sie Investitionen bremst und noch mehr Arbeitslosigkeit mit sich bringt. Dieses schwarz-grüne Regierungschaos kostet zig-Milliarden Euro und befördert hunderttausende Menschen in die Arbeitslosigkeit“, betonte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

