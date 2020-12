NEOS: Wirecard Ex-Finanzvorstand Marsalek tiefer in ÖVP-Kreisen aktiv als bekannt

Stephanie Krisper: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich bin gespannt, wie sich die ÖVP hier jetzt wieder rausreden will.“

Wien (OTS) - „Ex-Wirecard-Manager Marsalek ist über viele Jahre in engeren Verbindungen mit ÖVP-Politikern und Personen aus dem ÖVP-Umfeld gestanden als bis jetzt bekannt ist. Diese Verbindungen werden immer deutlicher und bleiben aufklärungswürdig“, sagt die NEOS-Sprecherin für Inneres Stephanie Krisper, nach der Veröffentlichung eines Fotos von Wolfgang Sobotka und Jan Marsalek. „Sobotka insinuierte im Untersuchungsausschuss, Marsalek einmal flüchtig getroffen zu haben – das Bild spricht eine andere Sprache.“ Das Foto der beiden bei einem Abendessen in der österreichischen Botschaft in Moskau entstand dabei in einer nicht unheiklen Phase: „Wolfgang Sobotka war zu dieser Zeit Innenminister. Und dieser Wolfgang Sobotka wollte im ‚Ibiza-Untersuchungsausschuss‘ zunächst nichts zu Marsalek sagen, um in der Folge nicht zu wissen ob Marsalek, der neben ihm saß, beim Essen mit dabei gewesen war. Seine Aussagen lassen auch nicht ausschließen, dass Organisationseinheiten im BMI mit dem ´Jan aus dem BVT´ beruflich in Verbindung standen.“ Dies sei darum ein Thema, das Krisper im „Geheimdienstausschuss“ beharrlich weiterverfolgen werde.

Marsalek´s höchst dubiose Pläne einer russischen Söldnertruppe in Libyen würden zudem zeitlich und örtlich mit Sebastian Kurz‘ Besuchs als Außenminister in demselben Land, für das er sich zwecks seines Narratives einer vermeintlichen Schließung der Flucht- und Migrationsroute interessierte, korrelieren.

Für Krisper sei daher die Frage, wer sich hier vor wessen Karren spannen ließ: „Die Verbindungen sind höchst aufklärungsbedürftig und zeigen wieder einmal nur beim ersten Blick in Richtung FPÖ- auf den zweiten zur ÖVP und ihrem Umfeld.“

