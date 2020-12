OKTO-Feiertagsprogramm in High Definition

Das Wiener Communityfernsehen ist nun auch für Magenta-Kund*innen in HD empfangbar.

Wien (OTS) - Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen ist OKTO ab sofort auch via Magenta TV österreichweit in HD-Qualität zu sehen (Kanalplatz 289 bzw. 53). Darüber hinaus bleibt der Wiener Mitmachsender weiterhin in SD empfangbar (am neuen Kanalplatz 148).



Abseits von Magenta TV kommt OKTO österreichweit über A1 TV (Kanal 84) in HD ins Haus. In Niederösterreich und dem Burgenland kann der Communitysender auch im Programmbouquet von kabelplus (Kanal 103) gesehen werden. Weiters ist OKTO im Großraum Wien sowie in Teilen Niederösterreichs und des Burgenlandes über simpliTV (Kanal 102) empfangbar.

Alles. Immer. Überall.

Abseits von Kabel und DVB-T2 läuft das Programm weltweit via Livestream. Wer eine Sendung verpasst hat, kann diese jederzeit und ortsunabhängig in der Oktothek "nachschauen". Zum 15. Geburtstag hat OKTO kürzlich sich selbst und der Welt eine eigene OKTO Android Smart TV App geschenkt. An der Entwicklung einer OKTO iOS & Apple TV App wird ebenfalls bereits gearbeitet.

Weihnachtsprogramm

Zu sehen gibt es auch rund um die Feiertage gewohnt vielfältiges Programm – vom "#Europa4me"-Talk zur Bedeutung von Weihnachten (Do., 24.12., 20:05 Uhr) über einen Generationenkonflikt in der sibirischen Steppe ("Oktoskop: Camp on the Wind's Road", So., 27.12., 20:10 Uhr) bis hin zu Mittelalter-Atmosphäre auf der niederösterreichischen Burg Plankenstein ("NA (JA) GENAU.", Mo., 28.12., 21:20 Uhr).

