Korosec: Ältere Menschen leisten ehrenamtliche Arbeit im Gegenwert von 8 Milliarden Euro pro Jahr!

Seniorenbund-Präsidentin betont, dass vor allem Pflege von Angehörigen und Enkelbetreuung von älteren Menschen übernommen wird.

Wien (OTS) - „Wir Seniorinnen und Senioren sind eine wichtige Stütze der Gesellschaft und leisten vor allem mit Freiwilligenarbeit unseren Beitrag. Dieses Engagement wird aber oft übersehen. Dabei leisten ältere Menschen ehrenamtliche Arbeit im Ausmaß von 8 Milliarden Euro pro Jahr – das ist mehr, als die ÖBB und das Bundesheer pro Jahr kosten“, betont Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes am 5. Dezember.

Die Generation 50+ betätigt sich mit mehr als 50 Prozent überdurchschnittlich oft freiwillig. Gerade die vergangenen Monate hätten gezeigt, was passiert, wenn die ältere Generation als unbezahlte Arbeitskraft ausfällt. „Karitativen Vereinen geht das Personal aus. Eltern wissen nicht, wohin mit den Kindern. Betreuungsbedürftige Menschen sind mit einem Schlag auf sich allein gestellt“, erinnert Korosec. „Ohne uns geht es in vielen Bereichen nicht – wir Seniorinnen und Senioren können also zu recht selbstbewusst sein!“, fügt sie an.

Besonders hebt Ingrid Korosec die Pflege von Angehörigen hervor, denn auch pflegende Angehörige werden aufgrund der demografischen Entwicklung in Österreich immer älter und sind im Schnitt bereits 60 Jahre alt und größtenteils Frauen. „Die Menschen, die heute ihre Angehörigen betreuen, sind morgen selbst pflegebedürftig. Wir müssen diese Menschen, die sich für Ihre Lieben aufopfern, nicht nur entlasten, sondern auch ihre zukünftige Betreuung sicherstellen. Darum kämpfe ich auch weiterhin für den Ausbau der mobilen Pflege und die Personaloffensive bei der Pflege und Betreuung!“, so Korosec abschließend.

