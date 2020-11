Bischof Chalupka „zutiefst erschüttert“ über Angriff auf Rabbiner in Wien

Kampf gegen Antisemitismus muss auf allen Ebenen erfolgen

Wien (OTS) - Zutiefst erschüttert reagiert der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka auf den Angriff auf einen Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde am Donnerstag, 26. November, in Wien-Landstraße.

Es sei „unabweisbar“, dass diese Tat antisemitisch motiviert sei, so Chalupka gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Die Religionen stehen in Österreich zusammen, unterstrich der Bischof, der sich solidarisch mit den Mitgliedern der Israelitischen Kultusgemeinde zeigte. Der Kampf gegen den Antisemitismus müsse auf allen Ebenen, „von den Religionsgemeinschaften, der Gesellschaft und dem Staat“ erfolgen.

Für die evangelischen Kirchen sei es deshalb unabdingbar, dem Antisemitismus entgegenzutreten, weil dieser sich immer wieder „aus christlichen und protestantischen Wurzeln“ genährt habe. Chalupka verurteilte „diesen schockierenden Vorfall“ scharf und erinnerte dabei an die Erklärung „Zeit zur Umkehr“ der evangelischen Generalsynode aus dem Jahr 1998, in der sich die evangelischen Kirchen verpflichtet haben "jeglichem gesellschaftlichen und persönlichen Antisemitismus zu wehren."

Seit vielen Jahren befände sich die Evangelische Kirche auf diesem Weg der Umkehr. Dennoch sei es wichtig, auch im Alltag „sensibel für antisemitische Vorurteile zu sein, die auch in versteckter und verbaler Form begegnen, und ihnen entschlossen entgegenzutreten“. Denn Antisemitismus, so der Bischof, münde in letzter Konsequenz immer in Gewalt.

Der Rabbiner war am Donnerstagnachmittag bei einer Haltestelle in Wien-Landstraße von einer unbekannten Frau attackiert und antisemitisch beschimpft worden. Die Frau hielt dabei ein Messer in der Hand. Laut Polizei gab der Mann an, nicht verletzt worden zu sein.





