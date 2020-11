younion-Kärnten: Gemeindebedienstete haben Gehaltsanpassung verdient

Ergebnis der Verhandlungen für 2021 ist ausnahmslos und zügig umzusetzen

Wien (OTS) - „Das Land Kärnten hat die notwendigen Schritte für seine Bediensteten bereits eingeleitet. Jetzt muss das Ergebnis der Gehaltsverhandlungen 2021 auch auf Gemeindeebene ausnahmslos und zügig umgesetzt werden“, forderte heute, Freitag, der Vorsitzende der Landesgruppe Kärnten in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Franz Liposchek.



„Die Gehaltserhöhung um 1,45 Prozent sichert die Kaufkraft der Kolleginnen und Kollegen. Gerade in wirtschaftlich enorm schwierigen Zeiten ist eine faire Anpassung der Löhne und Gehälter auch im Gemeindedienst der richtige Schritt zur Stärkung der Wirtschaft“, stellte Liposchek klar.



Auf die Anpassung hatten sich die Verhandlungspartner am 19. November geeinigt. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die COVID-19 Pandemie ist es damit gelungen, die Bundesregierung davon zu überzeugen, dass die hervorragenden Leistungen aller Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend honoriert werden. „Wir rechnen fix damit, dass die notwendigen Beschlüsse nun auch auf Gemeindeebene gelingen. Alles andere wäre für die ArbeitnehmerInnen, die an 365 Tagen im Jahr für die Bevölkerung im Einsatz sind auch völlig unverständlich“, schloss Liposchek.



