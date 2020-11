AVISO: Online-Pressekonferenz am 27.11.: Kindergarten - Ist die Arbeit mit Kindern nichts wert?

ÖGB, younion, GPA und vida stellen 4 Forderungen an die Bundesregierung

Wien (OTS) - Die Beschäftigten in der Elementarpädagogik stehen seit Monaten unter großem Druck. Anlässlich der aktuellen Situation herrscht Angst, Verunsicherung und Fassungslosigkeit unter den Betroffenen in den ersten Bildungseinrichtungen. ÖGB, younion, GPA und vida haben klare Forderungen an die Bundesregierung: Mehr Schutzmaßnahmen und Tests, mehr Personal und mehr Mitsprache.

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende

Karin Samer – GPA, Betriebsrätin Wiener Kinderfreunde

Judith Hintermeier – Bundesfrauenreferentin Gewerkschaft younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Yvonne Rychly – Stv. Bundesfrauenvorsitzende Gewerkschaft vida

Wann: 27.11.2020, 09:30 Uhr

Wo: Sie können die Online-Pressekonferenz via Livestream unter folgendem Link mitverfolgen und hier auch Fragen stellen: https://meet.jit.si/KindergaertenInNot.

Zusätzlich können Sie Fragen gerne vorab an presse@oegb.at richten.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion bei der Online-PK begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Corinna Bürgmann, MA

ÖGB Kommunikation

Mobil 0664 289 54 49

corinna.buergmann @ oegb.at