ÖAAB begrüßt Erhöhung steuerfreier Weihnachtsgutscheine für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu 365 Euro

Wien (OTS) - „Die Corona-Krise stellt unser aller Leben heuer auf den Kopf. Auch die heurigen Weihnachtsfeiern werden nicht wie gewohnt stattfinden können. Deswegen ist es wesentlich, die Wertschätzung der Arbeitgeber gegenüber ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in einer anderen Form zu ermöglichen. Die heute präsentierte Möglichkeit, die Steuerfreiheit von Gutscheinen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Weihnachten auf zumindest 365 Euro zu erhöhen, ist aus Sicht des ÖAAB, zu begrüßen und zu unterstützen“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.

„Solche Gutscheine ersetzen zwar die Feiern nicht, aber mit diesen Gutscheinen kann ein Zeichen der Dankbarkeit für den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesetzt werden, die in dieser Krise viel geleistet haben. Gleichzeitig wird der heimische Handel unterstützt, koppelt man die Gutscheine an regionale Betriebe und Dienstleistungen“, so Zarits weiter.

„Bereits jetzt können Gutscheine bei den Weihnachtsfeiern an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgegeben werden. Diese sind bis zu einem Betrag von 186 Euro steuerfrei. Wollten die Arbeitgeber heuer mehr Geld für Gutscheine ausgeben, so mussten sie den Mitarbeitern dafür Lohnsteuer abziehen. Das ist mit einer Erhöhung des steuerlichen Freibetrags auf 365 Euro nicht mehr notwendig, und wir schaffen somit eine Win-win-Situation für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die heimischen Betriebe“, betont der ÖAAB-Generalsekretär abschließend.

