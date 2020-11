ÖAAB-Spitze gratuliert Christiane Teschl-Hofmeister zur Wahl

Wien (OTS) - „Christiane Teschl-Hofmeister ist eine Politikerin, die sich immer bestens informiert an die Arbeit macht, hohes Arbeitstempo an den Tag legt und über eine beachtliche soziale Kompetenz verfügt. Wir gratulieren Christiane Teschl-Hofmeister und ihrem Team zur Wahl mit diesem beeindruckenden Votum, und freuen uns auf die Zusammenarbeit", so ÖAAB-Bundesobmann KO Abg.z.NR August Wöginger zum Landestag des NÖAAB, der heute, Samstag, in einem pandemiebedingten Online-Format stattgefunden hat. „Einen besonderen Dank möchten wir auch dem scheidenden Landesobmann Wolfgang Sobotka für seine Arbeit und sein Engagement für unsere gemeinsame Sache aussprechen. Er wird uns auch weiterhin mit seiner Expertise zur Seite stehen, und so den ÖAAB unterstützen“, betonte Wöginger weiter.



Auch ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits schloss sich den Glückwünschen an: "Bei Christiane Teschl-Hofmeister und ihrem Team sind die niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in guten Händen. Sie wird mit Engagement und Leidenschaft den erfolgreichen Weg des NÖAAB fortzusetzen. Ich gratuliere ihr und ihrem Team zur Wahl."





