Bock For You 2021: Hochkarätige Jury sucht die engagiertesten Asylwerber*innen Österreichs!

Wien (OTS) - Die Nominierungsphase für den Bock For You-Preis 2021 beginnt! Alle NGOs, Vereine und Organisationen sind ab sofort dazu aufgerufen, besonders engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter*innen im Asylverfahren für den Bock For You-Preis zu nominieren. Das Flüchtlingsprojekt Ute Bock verleiht den Preis zum dritten Mal am 19. Jänner 2021 – dem Todestag von Flüchtlingshelferin und Vereinsgründerin Ute Bock.

Der Bock For You-Preis zeichnet Menschen im laufenden Asylverfahren aus, die sich trotz aller Widrigkeiten ehrenamtlich engagieren, um anderen zu helfen. Die Nominierungsphase beginnt ab sofort und endet am 23. Dezember 2020.

Die Gewinner*innen werden durch eine unabhängige Jury bestimmt. Fernsehmoderatorin Barbara Stöckl, Whatchado Gründer & EU-Jugendbeauftragter Ali Mahlodji, GEA Geschäftsführer Heini Staudinger sowie Springboard Gründer Michael Schaumann sichten alle Nominierungen und unterstützen das Flüchtlingsprojekt bei der Suche nach den engagiertesten Asylwerber*innen Österreichs.

"Ich bin Juror für den Bock For You-Preis, weil das Thema der Repräsentation ein ganz wichtiges für mich ist. Das weiß ich aus meiner ganz eigenen Erfahrung und aus meiner Arbeit mit Jugendlichen. Es ist so wichtig erfolgreiche Menschen zu sehen, die so heißen oder aussehen wie du." , so Jury-Neuzugang Ali Mahlodji über seine Motivation, heuer bei Bock For You dabei zu sein.

Barbara Stöckl unterstützt Bock For You nach 2020 nun bereits zum zweiten Mal: „Ute Bock war für mich ein ganz großer Mensch, wenn es galt, vorurteilsfrei, menschlich und großherzig zu helfen, da zu sein, wo andere oft wegschauen. Ich freue mich, dass ihr Lebenswerk von engagierten Menschen fortgeführt wird. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es so wichtig, diese Werte zu unterstreichen und engagierte Menschen vor den Vorhang zu holen. Es ist mir eine Ehre, Mitglied der Jury zu sein!“ , sagt Barbara Stöckl.

Gestiftet wir der Gewinn von den Vorstandsmitgliedern des Flüchtlingsprojekts Ute Bock. Er beinhaltet ein Preisgeld von je € 500 für die drei Gewinner*innen. Jede*r nominierte Geflüchtete erhält zudem eine Nominierungsurkunde als Auszeichnung für das besondere Engagement.

Der Bock For You Preis wurde 2019 anlässlich des ersten Todestags von Ute Bock ins Leben gerufen. Mit Bock For You sollen einmal im Jahr jene Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, die sich für andere einsetzen, obwohl sie selbst auf Hilfe angewiesen sind. Viele Asylwerber*innen widmen ihre Zeit, Kraft und Energie voller Elan ihren Mitmenschen. Dieser Einsatz für die Gesellschaft gerät oft in Vergessenheit, weshalb es umso wichtiger ist, ihrem Engagement eine Bühne zu geben.

Bock For You 2021 Preisverleihung

Die dritte Bock For You-Preisverleihung findet am 19.1.2021 entsprechend der dann geltenden Maßnahmen voraussichtlich im Ute Bock Bildungszentrum (Inzersdorfer Straße 64, 1100 Wien) oder/und digital statt.

Weitere Informationen folgen.

Datum: 19.01.2021

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.fraubock.at/de/so-helfen-wir/bock-for-you

Weitere Informationen sowie das Nominierungsformular finden Sie unter: Bock For You

