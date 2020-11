Neuer Obmann im Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen

Gerhard Haidvogel folgt Günther Singer als Fachverbands-Obmann nach – Haidvogel: „Fokus auf Breitbandversorgung und faire Rahmenbedingungen im Mediensektor“

Wien (OTS) - Obmannwechsel im Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen: der Oberösterreicher Günther Singer übergibt die Führung des Fachverbandes nach über 16 Jahr an den Niederösterreicher Gerhard Haidvogel. Haidvogel ist Geschäftsführer der kabelplus GmbH, dem führenden Telekommunikationsunternehmen und Multimedia-Dienstleister in Niederösterreich und dem Burgenland. Als seine StellvertreterInnen im Fachverband werden in den kommenden fünf Jahren Karoline Lampert aus Vorarlberg und der Wiener Harald Kapper fungieren.

Die größten Herausforderungen der kommenden Jahre ortet Haidvogel rund um das Thema Digitalisierung: „Uns muss die Weichenstellung gelingen, damit Österreich als Digitalstandort florieren kann. Voraussetzung dafür ist die Sicherstellung einer leistungsstarken Breitbandversorgung.“ Zudem sei der Wettbewerb neuer digitaler Mediendienste mit etablierten, nationalen Anbieter an einem entscheidenden Wendepunkt angelangt, so Haidvogel, der seinen Fokus auf faire Rahmenbedingungen im Mediensektor legen möchte: „Es braucht den Aufbau einer starken Achse zwischen nationalen Medienanbietern und KabelTV sowie Telekombetreibern.“

Günther Singer für langjährigen, erfolgreichen Einsatz ausgezeichnet

Für seinen langjährigen, erfolgreichen Einsatz im Interesse der österreichischen Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen wurde der bisherige Obmann Günther Singer mit der Ehrenplakette des Fachverbands der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen aufgrund der besonderen Leistungen um die österreichische Telekom- und Rundfunkbranche ausgezeichnet. „Das konsequente Engagement und seine langjährige Erfahrung haben Günther Singer breite Anerkennung quer durch ganz Österreich gebracht. Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz“, betonte Angelika Sery-Froschauer, Obfrau der Bundessparte Information und Consulting, anlässlich der der Auszeichnung Singers. (PWK537/ES)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe