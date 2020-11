WKÖ-Bundesgremium Lebensmittelhandel: Christian Prauchner zum neuen Obmann gewählt

Der selbständige Kaufmann Prauchner wird oberster Vertreter des Lebensmittehandels in Österreich - Wolfgang Benischko und Christof Kastner zu Stellvertretern ernannt

Wien (OTS) - Das Bundesgremium des Lebensmittelhandels der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat einen neuen Obmann: In der gestrigen konstituierenden Sitzung des Bundesgremialausschusses wurde Christian Prauchner einstimmig zum obersten Vertreter des Lebensmittelhandels in Österreich gewählt. Wolfgang Benischko und Christof Kastner wurden zu seinen Stellvertretern bestellt.

„Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig steht der Lebensmittelhandel für höchste Lebensqualität in Österreich. Mit mehr als 5.300 Märkten sichert unsere Branche die Nahversorgung bis ins letzte Tal, ist Vorreiter bei Bio und Regionalität, wichtiger Partner der heimischen Landwirtschaft und ein zentraler Arbeitsplatzgarant“, so Prauchner nach seiner Wahl. „Als neuer Obmann werde ich mich dafür einsetzen, dass die Stimme aller Lebensmittelhändler in der Gestaltung der Zukunft Österreichs Gehör findet, von kleinen Nahversorgern bis zu Filialketten, von Einzelhändlern bis zu Großhändlern für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung“, so Prauchner weiter.

Christian Prauchner ist selbständiger SPAR-Kaufmann in Niederösterreich und betreibt drei Lebensmittelmärkte in Pöchlarn, Ybbsitz und Gresten. Er beschäftigt rund 130 Mitarbeiter.

Wolfgang Benischko betreibt zwei Nah&Frisch-Märkte in St. Agatha und Ottensheim in Oberösterreich. Neben seiner neuen Rolle als stellvertretender Obmann des Bundesgremiums ist Benischko auch Obmann des Landesgremiums des Lebensmittelhandels in Oberösterreich.

Christof Kastner ist geschäftsführender Gesellschafter der KASTNER Gruppe, einem Spezialisten für die Nahversorgung im Lebensmitteleinzelhandel, dem Convenience-Bereich sowie für Gastronomie und Großverbraucher. Das Unternehmen mit Sitz in Zwettl in Niederösterreich beschäftig mehr als 900 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von knapp 250 Million Euro.

Das Bundesgremium des Lebensmittelhandels der WKÖ vertritt mit über 14.000 aktiven Mitgliedern alle Bereiche des Lebensmittelhandels in Österreich, von kleinen Lebensmittelhändlern bis zu Diskontern und großen Filialketten, und umfasst den Lebensmitteleinzelhandel ebenso wie den Großhandel. Im Bundesgremialausschuss sind alle Handelsformen vertreten. (PWK533/JHR)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe