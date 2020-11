Vana zum EU Equal Pay Day: Ab heute arbeiten Frauen unbezahlt

EU muss Einkommensgerechtigkeit vorantreiben

Wien/Brüssel (OTS) - Der vierte November markiert dieses Jahr den Equal Pay Day der Europäischen Union. Ab heute arbeiten Frauen in der EU bis Ende des Jahres unbezahlt, wenn man ihre Gehälter mit den EU-Durchschnittsgehältern von Männern vergleicht.



“16% weniger wird Frauen innerhalb der EU im Schnitt pro Arbeitsstunde bezahlt. Diese Ungleichbehandlung basiert zu einem guten Teil darauf, dass wir unbezahlte Arbeit wie Care- und Hausarbeit als selbstverständliche Leistung von Frauen ansehen. Diese nicht als vollwertige Arbeit anzuerkennen und zu entlohnen, ist ein unerträgliches Versäumnis der EU-Mitgliedstaaten. Defacto sagen wir Frauen Jahr für Jahr am Equal Pay Day: ‘Eure Arbeit ist nicht so viel wert wie die Lohnarbeit von Männern’. Das muss aufhören”, sagt Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament.



“Um diesen Missstand zu beheben, brauchen wir rasch klare Schritte für eine rechtlich bindende Lohntransparenz, einen Care-Deal und Investitionen in Berufssparten wie Bildung und Pflege.

Besonders durch Corona können wir sehen, in wie vielen systemrelevanten Berufen mehrheitlich Frauen arbeiten und wie oft Frauen Lohnarbeit, Kindererziehung und Hausarbeit gleichzeitig schultern. Diese Mehrfachleistung muss auch finanziell anerkannt werden, damit Frauen nicht mehr aus der Überarbeitung in die Altersarmut rutschen.

Es braucht eine bessere Umsetzung bestehender Rechtsvorschriften und eine rasche Vorlage für einen europaweiten Mindestlohn und ein Mindesteinkommen”, so Vana abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Lena Kaiser

lena.kaiser @ europarl.europa.eu

Büro Dr.in Monika Vana, MEP

Abgeordnete zum Europäischen Parlament

Delegationsleiterin der österreichischen Grünen

The Greens/EFA, European Parliament

Rue Wiertz 60, ASP 08 H 147

B-1047 Brüssel