Figl: "Verurteile Anschläge auf das Heftigste"

Wien (OTS) - "Ich verurteile die Anschläge rund um die Synagoge in der Seitenstettengasse und den anderen Orten in der Inneren Stadt auf das Heftigste", hält der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt fest. "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und den Verwundeten. Den Einsatzkräften, die Außergewöhnliches leisten, spreche ich meinen ausdrücklichen Dank für ihren Einsatz in dieser herausfordernden Situation aus", so Figl abschließend.

