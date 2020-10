Santander-Gruppe unter den 25 besten Arbeitgebern weltweit

Das Institut Great Place to Work zeichnete die Bank als “World’s Best Workplace” für 2020 aus.

Wien (OTS) - Die Santander-Gruppe zählt zum zweiten Mal in Folge zu den 25 besten Arbeitgebern der Welt. Die Bank wurde aus mehr als 10.000 Organisationen in 92 Ländern ausgewählt, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herausragendes, durch Fairness und Gleichberechtigung geprägtes, Arbeitsumfeld bieten.

Kultureller Transformationsprozess seit 2014

Die Auszeichnung ist ein Beleg für den eingeschlagenen „Way of Work“, eine einfache, persönliche und faire Organisation aufzubauen. Laut einer weltweiten Mitarbeiterumfrage ist das Engagement in den Teams der Santander-Gruppe seit Beginn des kulturellen Transformationsprozesses im Jahr 2014 um neun Prozentpunkte gestiegen. Heute arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Santander in einem flexibleren Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion im Fokus stehen. Dabei werden sie nicht nur danach beurteilt was sie tun, sondern auch wie sie es tun.

Alexandra Brandao, Global Head of Human Resources der Santander-Gruppe: “Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, da sie unseren Weg als verantwortungsbewusste Bank bestätigt. Unser Ziel ist es, Menschen und Unternehmen Tag für Tag zum Erfolg zu verhelfen. Unsere Kultur und unsere Werte – einfach, persönlich und fair – helfen uns dabei.“

2020 im Zeichen der Covid-19-Pandemie

„Das Jahr 2020 stand und steht ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kolleginnen und Kollegen hat dabei oberste Priorität. Die meisten von uns können remote von zu Hause aus arbeiten. Diejenigen, die weiterhin mit unseren Kundinnen und Kunden in persönlichem Austausch stehen, werden mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen unterstützt. Die Santander-Woche gab uns zudem die Gelegenheit, die großartige Arbeit unserer Teams rund um den Globus zu feiern. Vielen Dank an all unsere Kolleginnen und Kollegen für die großartige Leistung in diesem Jahr“, sagt Brandao.

Die Santander-Gruppe wurde heuer bereits vom internationalen Finanzmagazin Euromoney als weltbeste Bank für Vielfalt und Inklusion ausgezeichnet. Das Finanzinstitut hat eine Reihe von Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion umgesetzt, darunter die Einführung eines globalen Mindeststandards für Elternurlaub in allen Santander-Märkten. Darüber hinaus hat sich die Bank das Ziel gesetzt, im Vorstand einen Frauenanteil von 40 bis 60 Prozent im kommenden Jahr zu erreichen. In den letzten beiden Jahren belegte die Santander-Gruppe den ersten Platz im Bloomberg Gender Equality Index.

„World’s Best Workplaces“

Die Liste der „World’s Best Workplaces“ wird jährlich vom internationalen Institut Great Place to Work ermittelt. Um sich für die Auszeichnung zu qualifizieren, muss ein Unternehmen in fünf oder mehr nationalen „Best Workplaces“-Rankings vertreten sein sowie weltweit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, von denen mindestens 40 Prozent außerhalb des Heimatlandes des Unternehmens arbeiten.

Die Liste der weltbesten Arbeitgeber 2020 finden Sie online.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.650 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2019 beschäftigt das Institut über 196.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 145 Millionen Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at