SPÖ-Schroll begrüßt ÖBB-Rahmenplan im Sinne einer klimaneutralen Zukunft

Ambitioniertes Projekt mit Luft nach oben

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll begrüßt den vorgestellten ÖBB-Rahmenplan und betont, dass die Energiewende vor allem auch im Bereich Verkehr stattfinden muss. „Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes ist notwendig und eine wichtige Voraussetzung für eine klimaneutrale Zukunft“, so Schroll. ****

Besondere Bedeutung kommt hierbei dem gerade präsentierten ÖBB-Rahmenplan 2021-2026 zu. Mit einem Investitionsvolumen von 17,5 Milliarden Euro soll die Schieneninfrastruktur deutlich verbessert und zukunftsfit gemacht werden. Auf Basis der verkehrspolitischen Zielsetzungen ist unter anderem geplant, den Nahverkehr in den Ballungsräumen auszubauen, Bahnhöfe zu modernisieren und das Elektrifizierungsprogramm rasch umzusetzen. Auch die Verlagerung des Güterverkehrs auf das Schienennetz soll durch den vorgelegten Rahmenplan vorangetrieben werden.

Als Mitglied im Verkehrsausschuss sieht Schroll im präsentierten Rahmenplan ein ambitioniertes Vorhaben: „Für Modernisierung, Ausbau und Verbesserungen werden hier große Summen in die Hand genommen. Geld, das dringend nötig ist, um die Energiewende weiter voranzutreiben und gegen die Klimakrise zu kämpfen, aber gleichzeitig auch die Bedingungen für die Fahrgäste zu verbessern.“

Dabei geht es Schroll vor allem auch um die vielen PendlerInnen, die tagtäglich mit der Bahn zu ihren Arbeitsplätzen fahren und so auf ein effizientes öffentliches Verkehrsnetz angewiesen sind. „Die vielen geplanten Projekte werden in jeder Hinsicht ein Gewinn sein für die Fahrgäste. Vor allem für Niederösterreich sind hier besonders viele Projekte in der Pipeline, Projekte mit insgesamt mehr als einer Milliarde an Investitionsvolumen“, freut sich Schroll.

Gleichzeitig sieht der Abgeordnete und Bürgermeister aus Ybbs aber auch weiteres Potenzial. „Als parlamentarischer Vertreter der Bezirke Melk, Scheibbs und Amstetten liegt mir etwa die weitere Elektrifizierung der Erlauftalbahn besonders am Herzen. Gerade auf dieser Strecke sind noch Verbesserungen möglich, sie wurde bei den Planungen aber nicht berücksichtigt. Die Bahn fährt noch mit Diesel, aus klimaschonender Sicht wäre hier eine Modernisierung beim Antrieb notwendig. Sinnvoll wäre es sicherlich, wenn man jene Streckenabschnitte und Bahnen priorisieren würde, die rasch und einfach mit bereits elektrifizierten Strecken vernetzt werden könnten“, so der Abgeordnete abschließend. (Schluss) sd/lp

