FPÖ – Angerer zu Hacklerregelung: ÖVP-Kanzler Kurz will österreichische Arbeitnehmer bis zum Umfallen hackeln lassen

Schwarz-grüne Regierung zahlt Millionen ins Ausland und die braven Hackler müssen dafür aufkommen

Wien (OTS) - “ÖVP-Kanzler Kurz will die österreichischen Arbeitnehmer bis zum Umfallen hackeln lassen. Die ÖVP kündigte nämlich diese Woche an, die seit Jänner geltende Hacklerregelung noch heuer wieder abzudrehen. Beanstandet wurden unter anderem die hohen Kosten für die Regierung. Jährlich 400 Millionen Euro mehr nach Brüssel zu zahlen ist aber offensichtlich kein Problem. Bezahlen wird das ohnehin nicht die schwarz-grüne Regierung, sondern der österreichische Arbeitnehmer. Genauer gesagt die österreichischen Hackler, die sowieso schon 45 Jahre lang brav Steuern gezahlt haben, und denen ihre abschlagsfreie Frühpension nun abgesprochen werden soll. Auch in diesem Fall zeigt die ÖVP wieder ihr wahres Gesicht. ÖVP und Grüne finanzieren Pleitestaaten, und die heimischen Arbeiter und Angestellten müssen dafür aufkommen", kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.



