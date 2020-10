FernFH: Auszeichnung für Wiener Arbeitspsychologen

Peter Radlingmayr bekommt den Titel „FH-Dozent“ verliehen

Wiener Neustadt (OTS) - „Titel sind mir persönlich eigentlich nicht so wichtig. Aber der Titel ‚FH-Dozent‘ an der Ferdinand Porsche FernFH ist für mich Ausdruck meiner Begeisterung für die Lehre und Auseinandersetzung mit den Studierenden“, freut sich Peter Radlingmayr. Der Arbeitspsychologe und Psychotherapeut lehrt seit 2010 an der FernFH im Bachelor- sowie im Masterstudiengang „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“. Vor kurzem bekam er für sein Wirken und seine Dienste an Österreichs erster Fern-Fachhochschule den Titel „FH-Dozent“ verliehen. „Peter Radlingmayr konfrontiert mit seiner überaus hohen Fachkompetenz die Studierenden mit den aktuellsten Themen aus der Praxis und verknüpft diese gekonnt mit dem State of the Art in der Wissenschaft“, sagt Christa Walenta, stellvertretende Kollegiumsleiterin an der FernFH. Darüber hinaus bringe er stets sein Netzwerk zu interessanten Unternehmen und Beratungskund_innen in die Lehre ein und begleite Studierende mit großer Umsicht dabei, ganz konkret mit zukünftigen Auftraggeber_innen zusammenzuarbeiten.

Peter Radlingmayr ist seit mehr als 25 Jahren als Psychologe im Personalbereich tätig. Vor zehn Jahren begann er die Lehrtätigkeit an der Ferdinand Porsche FernFH. „Ich habe hier die Möglichkeit, meine Erfahrung und Fachkompetenz praxisbezogen einzubringen, wobei auch ich mich selbst durch die Diversität der Studierenden persönlich und fachlich bereichert fühle“, sagt der gebürtige Linzer. Der Austausch mit beruflich sehr erfahrenen Studierenden sei für ihn oft eine fachliche Challenge, verbunden mit einem sehr bereichernden Austausch auf Augenhöhe.

Bereits 2015 durfte sich Peter Radlingmayr über einen besonderen Preis an der FernFH freuen: Damals wurde er für seine Lehrveranstaltung „Talentmanagement“ mit dem ersten Platz für „Exzellentes Distance Learning“ ausgezeichnet. Nun bekommt er den Titel „FH-Dozent“ verliehen. „Die Ferdinand Porsche FernFH ist mir eine akademische Heimat geworden“, betont Radlingmayr. „Die aus meiner Sicht einzigartige FernFH-Kultur – Respekt, Wertschätzung und Interesse aneinander – in die Lehre zu übertragen, wird für mich mit diesem Titel nochmals mehr zum Auftrag.“

