Vana: Kein neues Elendslager in Moria!

Rat muss Situation an den EU-Außengrenzen verbessern

Wien/Brüssel (OTS) - Anlässlich der heutigen EU-InnenministerInnenkonferenz zu Asyl-und Migrationspolitik mahnt Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament:

“Nach dem Brand entsteht derzeit ein neues Elendslager in Moria, dabei darf es ein "Weiter so" in der europäischen Asylpolitik keinesfalls geben. Wir brauchen endlich geordnete Verfahren an den EU-Außengrenzen, damit die Geflüchteten rasch verteilt werden und sie die Chance auf ein faires Asylverfahren erhalten. Die EU-Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, raschestmöglich einen neuen Migrationspakt auf den Weg zu bringen, der die Situation für Geflüchtete an den EU-Außengrenzen nachhaltig verbessert.”

