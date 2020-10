Köchl: Regierung ignoriert junge Menschen

SPÖ-Lehrlingssprecher zum österreichweiten Rückgang der Lehrlingszahlen um 9,5 Prozent

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung vernachlässigt junge Menschen und somit die FacharbeiterInnen von morgen. Das belegen die Zahlen im Bereich der Lehre“, kritisiert SPÖ-Lehrlingssprecher im Nationalrat Klaus Köchl. Österreichweit ist die Anzahl der Lehrlinge im 1. Lehrjahr zum Stichtag 30.9.2020 um 9,5 Prozent im Vergleich zum September 2019 zurückgegangen. Die Branchen Tourismus mit -26 Prozent, Transport und Verkehr mit -16,9 Prozent, Industrie mit -12 Prozent sowie Information und Consulting mit -11,6 Prozent sind besonders betroffen, wie die Zahlen aus der Lehrlingsstatistik der WKÖ zeigen. ****

„Die Regierung sieht dabei zu, wie die Zukunftschancen für Jugendliche dahinschwinden. Seit dem Frühjahr verweisen wir auf die absehbare Katastrophe am Arbeitsmarkt und im Speziellen auf die steigende Jugendarbeitslosigkeit“, urgiert Köchl. „Spätestens jetzt muss allen klar sein, dass die Regierung trotz aller Hinweise es nicht wert gefunden hat, die Entwicklung hin zu einer ‚Lost Generation‘ aufzuhalten. Alles, was Türkis-Grün dazu einfällt, ist, dass die jungen Menschen für eine Lehrstelle in ein anderes Bundesland ziehen sollen. Diese realitätsferne Forderung ist nicht mehr als ein Ablenkungsmanöver der Regierung.“ Der Lehrlingssprecher fordert die türkis-grüne Regierung auf, aus der Task-Force-Gründungsphase herauszutreten und Taten zu setzen, um den jungen Menschen Perspektiven und zukunftssichere Jobaussichten zu ermöglichen und betont, dass „ein Beratungstelefon für Lehrlinge“ zu wenig sei. (Schluss) sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at