1920/2020 - 10. Oktober-Feiern Kärnten: Akkreditierungen notwendig und noch möglich

Corona-Sicherheitskonzept – Journalisten-Akkreditierungen für Veranstaltungen des Landes noch möglich – Fotos und Presseaussendungen zu Veranstaltungen über Landespressedienst

Klagenfurt (OTS) - Klagenfurt (LPD). Die Coronapandemie erfordert für sämtliche Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen zum 10. Oktober in Kärnten ein klares Sicherheitskonzept. Dazu gehören nicht nur beschränkte Teilnehmerzahlen, Hygiene- und Abstandsregeln und Mund-Nasenschutz, sondern auch Akkreditierungen für Journalisten über den Pressedienst des Landes Kärnten.



Der Landespressedienst liefert von allen Veranstaltungen des Landes zum 10. Oktober, Donnerstag, Freitag und Samstag, Presseaussendungen sowie Fotomaterial. Zusätzlich bietet der Landespressedienst Livestreams über seine Social Media Kanäle an (Facebook @landkaernten und Instagram @landkaernten sowie kärnten.tv). Zudem wird den Medien auf Anfrage ein Streaming-Link zur Verfügung gestellt.



Akkreditierungen für die Gedenkveranstaltung am Freitag, bei der Stätte der Kärntner Einheit (Landhaushof, 18 Uhr, Klagenfurt) und den darauffolgenden Zapfenstreich der Militärmusik Kärnten, sind noch bis Donnerstag per Mail an abt1.lpd@ktn.gv.at möglich.

Für die Installationsenthüllung Thomas Hoke „Gemeinsam – Skupno“ im Regierungsgebäude in Klagenfurt sind auch noch bis morgen, Donnerstag, per Mail an abt1.lpd@ktn.gv.at Akkreditierungen möglich. Während dieses gesamten Termins ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.



Akkreditierung für das Medienzentrum (Landtagssitzungssaal, Landhaus, Klagenfurt) anlässlich der Festveranstaltung am 10. Oktober im Wappensaal des Landhauses sind noch bis heute, Mittwochabend, 19 Uhr möglich.



Details zu den einzelnen Veranstaltungen sowie Abläufe dazu schickt der Landespressedienst gesondert aus.





Landespressedienst - Übersicht Live Streams, PA, Fotomaterial, Gedenkfeiern:

LIVE:

Donnerstag, 13 Uhr Stadtfriedhof Völkermarkt

Freitag ab 13 Uhr Herzogstuhl Maria Saal, Annabichl Landesehrenmal, Ehrengrab Ferdinand Wedenig, Ehrengrab Vinzenz Schumy, Landhaushof Stätte der Kärntner Einheit, Zapfenstreich Militärmusik

Samstag, ab 8 Uhr Gottesdienst Dom zu Klagenfurt, Festsitzung Landhaus, Enthüllung Denkmal Thomas Hoke



Presseaussendungen und Fotomaterial gibt es am jeweiligen Tag von allen 10. Oktoberfeiern, die auf der Terminübersicht des Landes vermerkt sind (www.ktn.gv.at; Termine) (SCHLUSS)

