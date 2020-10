Landau über Sonderbeauftragten Schweifer: „Experte mit langjähriger Erfahrung in der Hilfe vor Ort“

Caritaspräsident gratuliert Christoph Schweifer zur neuen Aufgabe als Sonderbeauftragten für humanitäre Hilfe und wünscht sich humanitäre Strategie wie im Regierungsprogramm verankert.

Wien (OTS) - „Mit Christoph Schweifer als Sonderbeauftragten für die humanitäre Hilfe gewinnt die Bundesregierung einen ausgewiesenen Fachmann für die Koordination des Auslandskatastrophenfonds“, freut sich Caritaspräsident Michael Landau in einer ersten Reaktion auf die Aussendung des Außenministeriums.



Geachteter Partner in zahlreichen Gremien

„Christoph Schweifer hat mit seiner Expertise und seinem Engagement wesentlich dazu beigetragen, die Auslandshilfe der Caritas Österreich weiterzuentwickeln und war ein geachteter Partner in wichtigen Gremien wie der Caritas Europa und der Caritas Internationalis. Er war in seiner Funktion aktiv in der Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen, etwa der Stiftung ‚Nachbar in Not‘, oder der Globalen Verantwortung, der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe“, so Landau. „Ich gratuliere Christoph Schweifer zu dieser neuen Aufgabe und bin mir sicher, dass er mit seiner Erfahrung als Vermittler genau die richtige Expertise mitbringt, die es für diese Aufgabe braucht. Mit Christoph Schweifer gewinnt die Bundesregierung und das Außenministerium einen Experten, der unzählige Male persönlich in den betroffenen Regionen war, um sich ein Bild von der Lage zu machen und rasche Hilfe zu organisieren“, so Landau.

Bezugnehmend auf die im Regierungsprogramm vorgesehene gesamtstaatliche Strategie für die humanitäre Hilfe betont Landau: „Die Planbarkeit für die humanitäre Hilfe ist unerlässlich, vor allem für die Regionen die mit langanhaltenden Krisen zu kämpfen haben. Mein besonderer Dank gilt der Bundesregierung, die mit der Bestellung Schweifers die Ernsthaftigkeit ihres Vorhabens deutlich macht und einen wichtigen ersten Schritt zur Umsetzung dieser Strategie gesetzt hat.“

