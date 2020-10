AVISO: Wiener Hilfswerk eröffnet neuen Sozialmarkt

Steigende Nachfrage bedingt Umzug von Ottakring nach Penzing. Neuer Standort bietet doppelt so große Verkaufsfläche.

Wien (OTS) - Im Herbst 2014 eröffnete das Wiener Hilfswerk den SOMA Ottakring und versorgte jahrelang eine wachsende Kundschaft mit günstigen Lebensmitteln. Aufgrund der steigenden Nachfrage ist der Sozialmarkt im 16. Bezirk dem kleinen Ladenlokal entwachsen. Peter Kohls, Leiter der Wiener Hilfswerk Sozialmärkte meint dazu: „Ein Umzug wurde nötig. Der neue Standort in Penzing bietet eine etwa doppelt so große Verkaufsfläche und ein dreimal so großes Lager inklusive Kühlhaus. Dazu kommt, dass die neuen Räumlichkeiten voll klimatisiert sind und auch sonst allen Anforderungen eines modernen Lebensmittelgeschäfts entsprechen.“

Erster SOMA-Sozialmarkt in Wien-Penzing

So bietet der erste SOMA-Sozialmarkt im 14. Bezirk optimale Anbindung durch unmittelbare U-Bahn Nähe (U3 Hütteldorfer Straße). Eine gemütliche Café-Ecke lädt zum Verweilen und zum sozialen Austausch ein - natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen. Informationen zur Einkaufsberechtigung gibt es unter www.hilfswerk.at/wien/soziale-angebote

4.500 Haushalte werden versorgt

Die Wiener Hilfswerk Sozialmärkte versorgen etwa 4.500 Haushalte. Von den Kunden/innen sind ca. 30 Prozent älter als 60 Jahre – in vielen Fällen handelt es sich um Bezieher/innen einer Mindestpension. Nicht nur Warenspenden – die die Sozialmärkte von Bäckereien, Supermärkten, Lebensmittelherstellern, Drogeriemärkten u.a.m. erhalten – sind wichtig. Das Team des SOMA Penzing benötigt auch Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Eröffnungstermin SOMA Penzing: Mittwoch, 4. November 2020

Adresse: Hickelgasse 18, 1140 Wien

Öffnungszeiten: Montag-Freitag von 09.30 bis 15.30 Uhr

Letzter Tag SOMA Ottakring: Freitag, 23. Oktober 2020

Alle Informationen zu den Wiener Hilfswerk Sozialmärkten gibt es auch online unter www.hilfswerk.at/wien/soziale-angebote

