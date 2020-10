FPÖ – Brückl: Ampelsystem an Schulen entwickelt sich zum Chaos für Schüler und Eltern

Sechs Monate sind durchs Land gezogen, ohne dass es nur eine Regelung für Schüler und Eltern gibt, die auch wirklich funktioniert

Wien (OTS) - „Minister Faßmann erinnert in seinen Kommentaren in der ORF-Sendung ‚Hohes Haus‘ eher verträumt als an einen Krisenmanager in solch einer schweren Zeit wie heute. Aussagen wie, er werde nächste Woche den Gesundheitsminister treffen, um eine einheitliche Regelung für Schüler und Eltern auf den Weg zu bringen, gibt Zeugnis davon, dass diese Regierung die letzten Monate verschlafen hat“, reagierte der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl auf das Interview.

„Sechs Monate sind durchs Land gezogen, ohne dass es nur eine Regelung für Schüler und Eltern gibt, die auch wirklich funktioniert. Wenn es schon eine Panikpolitik im Bildungsbereich geben soll, dann wäre es nur opportun, wenn eine ausreichende Anzahl an ‚Gurgeltests‘ an den Schulen und für die Eltern daheim zur Verfügung stünde. Eine Maskenpflicht für unsere Kinder in den Schulen ist strikt abzulehnen, denn steigende Infektionszahlen belegen wohl recht einfach, dass diese von keiner Wirkung sind“, so Brückl, der Minister Faßmann aufforderte, endlich aufzuwachen und für unsere Schüler und Eltern ernsthaft tätig zu werden.

