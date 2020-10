Baharat: Trainingsprojekt für subsidiär Schutzberechtigte präsentiert neue Barista Absolventinnen und Absolventen - BILDER

Vier subsidiär Schutzberechtigte haben mit Ende September erfolgreich die Barista-Ausbildung des gemeinnützigen Trainingsprojekts Baharat des Wiener Hilfswerks abgeschlossen.

Wien (OTS) - Baharat ist ein wichtiges Beispiel für gelebte Integration und steht offen für Besucherinnen und Besucher: Im Café, Barbershop, in der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt wird viel geboten.

Seit eineinhalb Jahren betreibt die Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, das Haus AWAT, erfolgreich im Erdgeschoss ein Gassenlokal: das gemeinnützige Trainingsprojekt Baharat. Ziel dieses Trainingsprojekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten. Die vom AMS zugewiesenen Trainingsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhalten in zwölf Wochen eine Barista-Ausbildung und wertvolle Einblicke in den österreichischen Arbeitsmarkt. Sie erlernen neben der Kunst und den Feinheiten der Kaffeezubereitung und deren Vielfalt auch andere, am Arbeitsmarkt notwendige Qualifikationen. Zusätzlich sammeln sie bei der Mitarbeit im Barbershop, in der Upcycling-Werkstatt und in der Änderungsschneiderei weitere Erfahrung und freuen sich darauf, ihr erworbenes Wissen einsetzen zu können. Ebenso erhalten die subsidiär Schutzberechtigten durch die Strukturierung des Tagesablaufs Stabilität und können gezielt ihre Deutschkenntnisse erweitern.

Die Besonderheit des Projekts liegt in der Vielfalt der Angebote unter einem Dach. Diese Vielfalt unterstreichen auch die vier Absolventinnen und Absolventen. So setzte Sharif, Tischler aus dem Iran, neben diversen Upcycling-Projekten auch einen Kleinstgartenzaun beim Eingang zu Baharat um, der vielen Vorbeigehenden ein Lächeln entlockt hat und zum beliebten Fotomotiv wurde. „Wir freuen uns sehr, dass nun bereits zum dritten Mal – auch unter den erschwerten Bedingungen durch Covid-19 – Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Trainingsprojekt bei Baharat erfolgreich abschließen konnten. Es ist schön zu sehen, wie durch unsere Unterstützung eine reale Chance auf Arbeitsintegration und Vielfalt möglich ist“, freut sich die Einrichtungsleiterin des Haus AWAT Christina Schilling.

