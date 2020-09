FPÖ – Hofer: Bald wird jeder jemanden kennen, dem eine Operation abgesagt oder verschoben wurde

Erschreckende Zahlen aus Niederösterreich zeigen massive gesundheitliche Folgen überzogener Coronamaßnahmen

Wien (OTS) - Ina Aigner, FPÖ-Gesundheitssprecherin im niederösterreichischen Landtag, hat heute die Anfragebeantwortung von LH-Stv. Pernkopf veröffentlicht. Dieser berichtet von 15.000 Operationen, die als Folge des Lockdowns in niederösterreichischen Krankenhäusern abgesagt oder verschoben werden mussten. Eine erschreckend hohe Zahl, findet FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer: „Der gesundheitliche Kollateralschaden durch die falschen und überzogenen Maßnahmen von Schwarz-Grün ist enorm und wird am Ende wohl mehr Opfer fordern als das Coronavirus. Bald wird jeder jemanden kennen, dem eine Operation abgesagt oder verschoben wurde.“

Hochgerechnet auf Österreich können man wohl von mindestens 80.000 Fällen ausgehen, wo eine routinemäßige Operation nicht stattgefunden habe. Dazu kommen noch Vorsorgeuntersuchungen, die aufgrund der Coronahysterie ebenfalls nicht durchgeführt worden sind. Viele Menschen seien zudem aus Ambulanzen einfach weggeschickt worden, obwohl eine Behandlung aus medizinischen Gründen notwendig gewesen wäre. „Die Coronavirus-Fixiertheit von Minister Anschober hat die Gesundheit der Menschen im Land nachweislich geschädigt. Es ist höchst an der Zeit, in den heimischen Krankenhäusern wieder die Versorgung aller Patienten sicherzustellen“, so Norbert Hofer, der bei dieser Gelegenheit auch auf den Corona-Ombudsmann der FPÖ verweist, bei dem sich all jene Menschen melden können, denen eine Behandlung verwehrt wurde und die dadurch einen gesundheitlichen Schaden erlitten haben. Dr. Reinhart Waneck, der als Corona-Ombudsmann zur Verfügung steht, ist via Mail unter coronahilfe @ fpoe.at erreichbar.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at