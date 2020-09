SWV-Strobl: Wir trauern um Walter Nettig

Er hat die Wiener Wirtschaft über Jahrzehnte maßgeblich geprägt und viel zu ihrem Aufschwung beigetragen!

Wien (OTS/SWV Wien) - Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien ist tief betroffen vom Ableben des langjährigen Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Nettig. „Mit Walter Nettig verbinden mich viele gemeinsame Jahre in der Interessenvertretung und in der Wiener Kommunalpolitik. Unsere Zusammenarbeit war immer von Wertschätzung und Respekt geprägt. Über allem anderen stand für ihn das Wohlergehen der Wiener Betriebe. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden!“, so SWV-Wien-Präsident LAbg. Fritz Strobl, der zwischen 1996 und 2005 mit Walter Nettig gemeinsam im Präsidium der Wirtschaftskammer Wien tätig war.

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien ist Walter Nettig für seine Verdienste um die Wiener Wirtschaft zu großer Dankbarkeit verpflichtet und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren!

