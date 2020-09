Reminder: PG nach VfGH Sterbehilfe-Entscheidung

Wien (OTS) - Ab morgen (24.9.20) wird der VfGH in einer öffentlichen Verhandlung über die Paragrafen 77 („Tötung auf Verlangen“) und vor allem § 78 („Mitwirkung am Selbstmord“) beraten. Die Österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende (ÖGHL) betrachtet ein Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende als wesentlichen Teil der Autonomie des Menschen. Die ÖGHL lädt im Falle einer Entscheidung zum spontanen Pressegespräch vor dem Haupteingang zum VfGH.

Anwesend: Wolfram Proksch (ETHOS LEGAL Rechtsanwälte) , Wolfgang Obermüller (Politiksprecher der ÖGHL), Mehrere Antragsteller bzw. Betroffene, Silvan Luley (DIGNITAS - Menschwürdig leben, Menschenwürdig sterben)

www.oeghl.at www.dignitas.ch

