Aktion: VGT lädt vor Ministerrat Regierung ein, Film zum Vollspaltenboden anzusehen

Auf 4 großen Bildschirmen zeigen Aktivist_innen den Minister_innen am Weg ins Kanzleramt Filmaufnahmen von Schweinen, die auf Vollspaltenboden ohne Stroh leben

Wann: Mittwoch, 16. September, 10-11 Uhr

Wo: Ballhausplatz, vor dem Bundeskanzleramt, 1010 Wien

Was: Auf 4 großen Bildschirmen zeigen Aktivist_innen den Minister_innen am Weg ins Kanzleramt Filmaufnahmen von Schweinen, die auf Vollspaltenboden ohne Stroh leben



Seit April 2019 protestiert der Tierschutz in Österreich, allen voran der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN, vehement für ein Verbot der Vollspaltenbodenhaltung von Schweinen und eine verpflichtende Stroheinstreu. Erstmals wurde die Forderung bereits 1994 laut. Nun lädt der VGT die gesamte Regierung vor dem Ministerrat dazu ein, auf 4 großen Bildschirmen am Ballhausplatz in Wien das armselige Leben der Schweine auf Vollspaltenboden anzusehen: Schweine mit Augenentzündungen, Lungenentzündungen, blutigen Kratzern am ganzen Körper, Schweine, die auf engstem Raum, über den Güllemaden, dahinvegetieren müssen. 60 % der österreichischen Schweine müssen unter derartigen Umständen leben. Dagegen wollen 96 % der österreichischen Bevölkerung, dass Schweinen zumindest Stroh eingestreut wird.

