FPÖ – Ecker zum Tag der pflegenden Angehörigen: Unbezahlte Leistung endlich entsprechend bei der Pension abgelten!

Dank allen, die ihre Familienmitglieder aufopfernd pflegen!

Wien (OTS) - Anlässlich des Tages der pflegenden Angehörigen am 13. September forderte heute die freiheitliche Frauen- und Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker, „dass diese unbezahlte Leistung endlich entsprechend bei der Pension abgegolten werden muss". "Dazu kommt, dass die häusliche Pflege vorwiegend weiblich ist. Vor allem Frauen sind es, die sich daheim um ihre Angehörigen kümmern und diese pflegen. Sie leisten damit derzeit einen ehrenamtlichen Dienst an der Gesellschaft und der Familie“, so Ecker, die in diesem Zusammenhang allen dankte, die ihre Familienmitglieder mit Liebe aufopfernd pflegen.

„Die letzten Monate während der Covid-19-Krise haben noch deutlicher sichtbar gemacht, dass sich Frauen auch in diesem sensiblen und wichtigen Bereich weiterhin um ihre Familienmitglieder gekümmert haben. So manche Frau wird dabei bedingt durch die Ausnahmesituation, in der wir alle sind und waren, noch mehr an die persönlichen Grenzen gegangen sein. Denn die tägliche Pflegearbeit ist eine physische und psychische Schwerstarbeit. Wir sollten endlich nicht nur mit Worten diese wichtige Arbeit loben, sondern diese Leistung auch anerkennen. Indem dieser Teil der Familienarbeit für Frauen im Alter dahingehend angerechnet wird, dass die erbrachte unbezahlte Pflegeleistung auf die Pensionszeiten angerechnet wird“, sagte Ecker.

