Muchitsch an Regierung: „Wifo bestätigt Warnungen der SPÖ – Wachen Sie endlich auf“

Arbeitslosigkeit verfestigt sich – SPÖ-Sozialsprecher fordert Beschäftigungspaket mit Jobgarantie ähnlich „Aktion 20.000“

Wien (OTS/SK) - Das Wifo hat heute, Freitag, bekanntgegeben, dass sich die Arbeitslosigkeit in Österreich verfestigt und die Langzeitarbeitslosigkeit weiter zunimmt. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sieht die Warnungen der SPÖ bestätigt: „Seit dem Lockdown im Frühjahr pocht die SPÖ auf Konjunkturmaßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Jetzt im Herbst verschärft sich die Situation nochmals, Kündigungen bei Swarovski, ATB und anderen sind die Vorboten. Aber die Regierung tut weiter nichts, um gegenzusteuern. Wachen Sie endlich auf und lassen Sie die Menschen nicht länger im Stich. Man muss sofort gegensteuern“, appelliert Muchitsch an Kurz, Kogler und ihre Regierung. ****

Anstatt die hunderttausenden Menschen, die durch Corona und das schlechte Krisenmanagement der Regierung ihren Job verloren haben, mit einem höheren Arbeitslosengeld zu unterstützen, will die ÖVP das Arbeitslosengeld auch noch nach drei Monaten kürzen und so den Sozialstaat demontieren, ist Muchitsch entsetzt. Und das, wo jetzt schon mehr als 119.000 Menschen langzeitarbeitslos sind. Die Regierung hat alle Anträge der SPÖ im Nationalrat einfach weggewischt. „Keine Maßnahmen zur Weiterbildung, keine Arbeitsstiftung, keine Konjunkturpakete - sondern immer nur Ankündigungen in zahllosen Reden und Pressekonferenzen“, so Muchitsch.

Muchitsch fordert einmal mehr ein Beschäftigungspaket mit Jobgarantie ähnlich der „Aktion 20.000“, um Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu geben. Zudem will die SPÖ eine Ausbildungsoffensive mit mindestens 5.000 zusätzlichen überbetrieblichen Ausbildungsplätzen und eine Wiedereinführung der Ausbildungsgarantie für Junge bis 25 Jahre. „Wir werden das und noch mehr von der Regierung am Montag im Rahmen einer Sondersitzung des Parlaments einfordern“, betont der SPÖ-Sozialsprecher. (Schluss) bj/sl

