Gimbel ad Ursula Stenzel: Stille Post bei der FPÖ Innere Stadt?

Wien/Innere Stadt (OTS) - Die von Frau Stenzel angeführte „gut-informierte Quelle“ ist die eigene FPÖ-Bezirkspartei, die in alle diesbezüglichen Diskussionen involviert war. Es gab einen mehrheitlichen Beschluss in der öffentlich zugänglichen Bezirksvertretungssitzung am 17. Juni 2020 und im Finanzausschuss am 31. Juli 2020 hat die FPÖ für die Finanzierung der Zusatztafeln gestimmt. „Bravo, dass die FPÖ-Bezirkspartei nun dieses „Geheimnis“ weitergegeben und ihre Spitzenkandidatin über Beschlüsse des Bezirkes informiert hat“, so Sebastian Gimbel, Klubvorsitzender ÖVP und Vorsitzender der Verkehrskommission Innere Stadt, zur gelungenen Kommunikation.

