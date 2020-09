Aviso Live Stream: Eurogruppenchef bei Finanzminister Blümel

Wien (OTS) - Der irische Finanzminister Paschal Donohoe ist seit Anfang Juli der neue Chef der Eurogruppe. Auf Einladung von Finanzminister Gernot Blümel führt ihn sein erster offizieller Auslandsbesuch in dieser Funktion nach Österreich.

Im Rahmen seiner Reise nimmt Donohoe am 9. September in Wien an der Diskussionsveranstaltung „Finanz im Dialog“ teil. Das Event wird ab 12:30 Uhr auf der Facebook-Seite des Finanzministeriums live übertragen.

Hinweis: Fotos des Treffens werden nach der Veranstaltung auf dem Flickr Account des Bundesministeriums für Finanzen veröffentlicht. Zudem wird ein kurzer Videozusammenschnitt der Diskussion auf Facebook zur Verfügung stehen.

Sollten Sie Interesse haben, das Streaming-Signal auf Ihrer Webseite einzubetten, ersuchen wir um ein kurzes Mail an post.gs-ko @ bmf.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien