AMA: Bio-Umsätze wachsen weiter

Wertschätzung für Lebensmittel so hoch wie nie

Wien (OTS) - Corona hat die Menschen sensibler für die Qualität und Herkunft von Lebensmitteln gemacht. Das kommt Bio-Lebensmitteln besonders zugute. Sie konnten im ersten Halbjahr 2020 in fast allen Produktgruppen zulegen, wie die aktuellen Zahlen aus dem AMA-Haushaltspanel zeigen.



Die eingekaufte Menge an frischen Bio-Lebensmitteln (exkl. Brot und Gebäck) stieg im ersten Halbjahr 2020 gegenüber den ersten sechs Monaten im Jahr 2019 um 14,4%, der Wertzuwachs betrug sogar knapp 20%. Der Bio-Anteil steigt seit Jahren kontinuierlich und erreichte im Juni mit 10% erstmals einen zweistelligen Wert. Nur in den strengen Lockdown-Monaten März und April war die Zuwachsrate etwas geringer. "Zwei Meinungsumfragen bestätigten bereits unsere Einschätzung, dass die Wertschätzung für Lebensmittel so hoch ist wie noch nie. Nun sichern dies auch die tatsächlichen Marktzahlen unseres Haushaltspanels ab. Corona konnte das stetige Wachstum von Bio nicht stoppen", erklärt Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing.

Den höchsten Bio-Anteil im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) verbuchen die Sortimente Milch und Eier. Erdäpfel, Gemüse und Fruchtjoghurt liegen ebenfalls weit über dem Durchschnitt. Jedes zehnte Produkt in den Warengruppen Butter, Käse und Obst stammt aus biologischer Landwirtschaft. Unterdurchschnittlich fällt der Bio-Anteil bei Wurst und Schinken sowie Fleisch und Geflügel aus. Einzig bei Eiern gab es im ersten Halbjahr einen Rückgang beim Bio-Anteil, was allerdings der geringen Verfügbarkeit geschuldet war. "Im März und April war die Nachfrage nach Bio-Frischeiern im Lebensmitteleinzelhandel höher als sie die Legehennenhalter und Packstellen bedienen konnten", analysiert Blass.

Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt kaufte im ersten Halbjahr 2020 biologische Frischeprodukte im Wert von 97 Euro im LEH ein. Das entspricht einem Plus von knapp 17% gegenüber der Vorjahresperiode. Fast jeder Österreicher griff mindestens einmal in den vergangenen sechs Monaten zu einem biologischen Lebensmittel, die Käuferreichweite lag bei 95%. Sowohl die Einkaufshäufigkeit als auch die eingekaufte Menge an Bio-Produkten stiegen kontinuierlich an. Wichtigste Einkaufsquelle für Bio-Lebensmittel ist der klassische Lebensmitteleinzelhandel, zwei Drittel der Bio-Produkte werden dort gekauft, ein Drittel im Diskont.

Bio-Gesamtmarkt 2019

Ergänzend zu den Daten aus dem Haushaltspanel erhob die AMA Zahlen zum gesamten Bio-Markt. Darin sind alle Einkäufe im Lebensmittelhandel enthalten - also nicht nur Frischeprodukte - sowie Gastronomie, Direktvertrieb und Fachhandel. 2019 wurden in Österreich Bio-Lebensmittel im Gesamtwert von etwas mehr als 2 Mrd. Euro abgesetzt, das entspricht einem Plus von 6,7% gegenüber 2018.

Mehr als drei Viertel aller biologischen Produkte wurden beim Lebensmitteleinzelhandel gekauft, 15% im Fachhandel oder direkt beim Bio-Bauern. Mit 7% ist die Gastronomie derzeit das kleinste Segment, wächst aber ebenfalls.

Bio-Aktionstage heuer online



Die heurigen Bio-Aktionstage im September finden Corona-bedingt online statt. Drei Schwerpunkte sind geplant: eine Bio-Blogger-Tour, eine interaktive Rätselrallye auf bioinfo.at und eine Mitmachaktion für Volksschulen, die sich im Unterricht mit Bio beschäftigen. "Unsere Blogger werden in den nächsten vier Wochen zahlreiche Personen, Betriebe und Organisationen in ganz Österreich besuchen, die für die Bio-Branche wesentlich sind. Alle Blogartikel werden auf www.bioinfo.at veröffentlicht. Auf unserem Facebook- und Instagram-Account wird die Bio-Tour dokumentiert", erklärt Barbara Köcher-Schulz, Bio-Marketingmanagerin der AMA. "Auch das große Interesse der Schulen freut uns. Rund 50 Schulklassen werden sich in den nächsten Wochen in verschiedenen Gegenständen mit dem Thema Bio beschäftigen", so Köcher-Schulz. Mehr unter www.bioinfo.at.

Die RollAMA ist die rollierende Agrarmarktanalyse der AMA-Marketing in Zusammenarbeit mit der GfK und KeyQUEST Marktforschung. Basis ist das GFK-Haushaltspanel. Dabei führen 2.800 österreichische Haushalte Aufzeichnungen über ihre Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel. Die RollAMA-Daten umfassen die Warengruppen Fleisch und Geflügel, Wurst, Milch und Milchprodukte, Käse, Obst, Gemüse, Erdäpfel, Eier, Tiefkühlprodukte, Fertiggerichte, aber nicht Brot und Gebäck. (Schluss)



