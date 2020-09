Besorgter Blick nach Budapest: „Freiheit der Kunst, Lehre und Wissenschaft in Gefahr“

mdw-Rektorin Ulrike Sych fordert Eintreten für politische Autonomie europäischer Universitäten

Wien (OTS) - In großer Sorge blickt das Rektorat der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien auf die jüngsten Ereignisse in Ungarn, wo die Regierung Viktor Orbáns der renommierten Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE) die Autonomie entzogen hat. Unmittelbar bevor am 1. September sämtliche Leitungsbefugnisse der Universität auf ein neues, von der rechtsnationalen Fidesz-Partei besetztes Kuratorium übergegangen sind, ist die gesamte bisherige Führung der SZFE geschlossen zurückgetreten.

„Die Einschnitte von Orbáns Politik in die Autonomie der Universitäten stehen in einem klaren Widerspruch zu den europäischen Prinzipien“, sagt mdw-Rektorin Ulrike Sych. „Ich drücke dem zurückgetretenen Rektor der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst László Upor sowie seinem Team meine volle Solidarität aus. Die Regierung Viktor Orbáns hat bereits seit Jahren einen alarmierenden Abbau der politischen Unabhängigkeit von Kultur, Bildung, Wissenschaft und Medien betrieben. Die Freiheit der Kunst, der Lehre und der Wissenschaft ist in akuter Gefahr, ich fordere im Namen der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien daher die Kunstschaffenden, Hochschulen und Politiker_innen Europas auf, sich dieser dramatischen Entwicklung entgegenzustellen.“

Rektorin Ulrike Sych verweist auf die am 13. Dezember 2018 von Vertreter_innen europäischer Rektorenkonferenzen (darunter Österreich, Deutschland, Italien, Polen und Tschechien) verabschiedete „Wiener Erklärung“, in der die „akademische Freiheit und wissenschaftliche Integrität in Lehre und Forschung“ sowie die institutionelle Autonomie als „wesentliche Elemente für das Funktionieren und die Entwicklung hochschulischer Einrichtungen“ festgehalten wurden. Von dringender Aktualität, so Sych, sei weiterhin der in der Wiener Erklärung formulierte Appell an die Regierungen, „jegliche Form von Aushöhlung der unabhängigen Forschung, Entwicklung und Erschließung der Künste und institutioneller Autonomie zu verhindern.“

Die mdw bekennt sich zu demokratischen Werten, Gleichbehandlung und Diversität. Die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft und der Lehre ist ein unverhandelbarer leitender Grundsatz der Universität.

