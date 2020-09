Einladung zum Pressetermin: Zum 160 Jahre Jubiläum die neue Normalität?

Einladung zum Pressetermin: Die österreichischen Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker im Visier der Bundesregierung – die Unabhängigkeit in ernster Gefahr

Die Bedeutung kritischer, hochqualifizierter und unabhängiger Experten für die Gesellschaft wird offenbar nicht erkannt, beziehungsweise bewusst aufs Spiel gesetzt, warnt Präsident Erich Kern. Präsident Erich Kern

Österreichischer Gesetzesentwurf nach EuGH-Urteil bedroht durch Übererfüllung (Gold Plating) den Berufsstand

Konsumenten- und Verbraucherschutz wird drastisch eingeschränkt

Transparenz im Planungs- und Prüfwesen durch verschachtelte Beteiligungsmodelle auf der Kippe

Angriff auf die freien Berufe

Was dahinter steckt:

Das Berufsgesetz der Ziviltechniker verstößt gem. EuGH-Urteil gegen die Dienstleistungsrichtlinie. So weit, so gut. Mit dem nun vorliegenden heimischen Gesetzesentwurf in Begutachtung soll den Forderungen der EU-Kommission und dem EuGH-Urteil entsprochen werden - allerdings weit über das Ziel schießend („Gold Plating“), zu Lasten der Ziviltechniker und Dienstleistungsempfangenden.

Österreichweiter Schulterschluss: Alle zt:Länderkammern und die Bundeskammer begrüßen die Lösungsideen von Präsident Erich Kern, unterstützen und teilen diese Forderungen vollinhaltlich. Eine Online-Petition auf der Website des Parlaments hat bereits am ersten Tag (1.9.2020) über 500! namentliche Unterstützungen erhalten.

Warum die Unterstützung der Petition so wichtig ist:

Der vorliegende Gesetzesentwurf übererfüllt (Stichwort "Gold Plating") EU-Vorschriften, im gegenständlichen Fall ein EuGH-Urteil und bedroht daher ohne Not einen österreichischen Berufsstand.

Dies muss aufgezeigt werden, ebenso wie Alternativen - denn die gibt es: Wir fordern, die überschießenden Regelungen ebenso wie die zahlreichen Widersprüche der Gesetzesvorlage zu korrigieren und zeigen in unserer Stellungnahme auf, welche Maßnahmen zu setzen sind, um den Berufsstand der Ziviltechniker zu retten, der Täuschung von Konsumentinnen und Konsumenten - den Dienstleistungsempfangenden - entgegen zu wirken sowie Verbraucherschutz zu gewährleisten und dem EuGH-Urteil zu entsprechen.

Die Bedeutung kritischer, hochqualifizierter und unabhängiger Experten für die Gesellschaft wird offenbar nicht erkannt, beziehungsweise bewusst aufs Spiel gesetzt, warnt Präsident Erich Kern.

Wir stellen auch die Frage, welche freien Berufe als nächstes in ihrer wesentlichen Unabhängigkeit ins Visier wirtschaftlicher oder politischer Interessen geraten.

