Nagarro präsentiert COVID-AI Lösung

Künstliche Intelligenz und maschinelle Bildverarbeitung für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Wien/Delhi, Indien (OTS) - Nagarro, ein internationales Technologie-Unternehmen im Bereich Digital Engineering, präsentiert eine neue KI-Lösung zur Unterstützung von Unternehmen in der COVID-19 Herausforderung.

Die neuen, auf maschineller Bildverarbeitung basierenden Nagarro COVID-AI Lösungen ermöglichen schnelle, effektive Interventionen am Arbeitsplatz zum Schutz von Mitarbeitern vor Ansteckung. Bereitgestellt werden Mechanismen zur Gewährleistung von Social Distancing, für das Management von PSA-Praktiken (Persönliche Schutz-Ausrüstung), bis hin zur Kontrolle und Eingrenzung von Risiko-Szenarien bei großen Personensammlungen. Die Umsetzung erfolgt mittels Videoanalyse, über kontaktlose Sicherheitssysteme und beinhaltet auch Prognosemodelle.

Entwickelt wurden die COVID-AI Lösungen im Nagarro Competence Center für KI & Data Sciences. Anurag Sahay, verantwortlicher VP und Global Head, ist überzeugt: "Technologische Innovation und Einfallsreichtum können uns im Kampf gegen diese Pandemie unterstützen! Gerade Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen spielen hier eine Schlüsselrolle."

Die Lösungsreihe von Nagarro nutzt modernste KI-Modelle, die auf kosteneffizienten Edge-Geräten laufen. Sie kommt ohne umfangreiche Konfiguration aus, sodass die Bereitstellung kostengünstig und auch im großen Maßstab rasch möglich ist.

Verfügbar ist das Lösungspaket weltweit auf Anfrage. In Österreich wird Nagarro auch von den internationalen Use-Cases profitieren: "Unternehmen suchen derzeit überall auf der Welt nach neuen Wegen und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir greifen bei Nagarro direkt auf globale Experten und Projekt-Erfahrungen zu und geben diesen Wissensvorsprung an unsere hiesigen Kunden weiter" , so Thomas Riedl, Managing Director bei Nagarro in Österreich.

Das Nagarro COVID-AI-Lösungspaket inkludiert

Videoanalyse zur Unterstützung und Förderung von Social Distancing

Kontaktlose Sicherheitssysteme zum Identifizieren, Zulassen und Nachverfolgen von autorisiertem Personal

PSA-Verhaltensüberwachung zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit der MitarbeiterInnen

Ermittlung und Kontrolle von Menschenansammlungen in offenen Räumen am Arbeitsplatz

Bessere Prognosemodelle zur genaueren Ergebnis-Vorhersage in unsicheren Zeiten.

Weitere Informationen bietet das Webinar unter https://www.nagarro.com/webinar/ai-to-the-rescue-during-covid

