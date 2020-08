Hedwig Doloszeski ist ab 1.9.2020 neue Geschäftsführerin des Fachverbands der Mineralölindustrie in der WKÖ.

Die technische Chemikerin hat sich im Rahmen eines mehrstufigen Hearings durchgesetzt.

Wien (OTS) - Hedwig Doloszeski (49) übernimmt die Geschäftsführung von Christoph Capek, der das FVMI-Büro 19 Jahre lang geleitet hat und seinen Ruhestand antreten wird. Die Expertin für Energie- und Umweltthemen war bereits von 2004 bis 2012 im Fachverband der Mineralölindustrie als Referentin für Umwelt-, Chemikalien- und Abfallrecht tätig. Zuletzt hat sie als Geschäftsführerin die Deutsche wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle (DGMK e.V.) in Hamburg geleitet. Hedwig Doloszeski hat an der TU Wien technische Chemie studiert.

„Wir freuen uns, mit Hedwig Doloszeski nicht nur die bestgeeignete Kandidatin für die Position, sondern auch eine ausgewiesene Expertin für Energie- und Umweltthemen gewonnen zu haben. Dank ihrer langjährigen Erfahrung auf Verbandsebene kennt sie alle Facetten der Branche, ist versiert im technisch-wissenschaftlichen Austausch zwischen Forschung und Praxis und bringt ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Mitgliedsunternehmen mit“, meint Thomas Gangl, Obmann des Fachverbands der Mineralölindustrie.

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Energie- und Klimadiskussion wird sich die Mineralölindustrie in Österreich in den kommenden Jahren besonderen Herausforderungen stellen müssen. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, diese Entwicklungen als Geschäftsführerin des Fachverbands der Mineralölindustrie mitzugestalten und die Mineralölindustrie auf den Weg in die Zukunft zu begleiten“, so Hedwig Doloszeski.

Über den FVMI

Der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) ist eine bundesweite Fachorganisation im Bereich der Wirtschaftskammer Österreich und als gesetzliche Interessenvertretung Bindeglied zwischen Wirtschaft und Öffentlichkeit. Mitglieder sind österreichische Unternehmen, die Rohöl aufsuchen und fördern (upstream), in Pipelines transportieren (midstream) und in eigenen oder konzernverbundenen Raffinerien verarbeiten sowie Mineralölprodukte vertreiben (downstream).

