Yilmaz zu Jahrestag von Flüchtlingstragödie in Parndorf: „Solche Verbrechen dürfen sich nicht wiederholen“

SPÖ-Integrationssprecherin fordert Initiative des Innenministers für ein Mahnmal

Wien (OTS/SK) - „Heute jährt sich zum fünften Mal die Flüchtlingstragödie von Parndorf, bei der 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder auf der Flucht in einem LKW bei Parndorf erstickt sind“, erinnert SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz heute, Mittwoch. Yilmaz fordert von Innenminister Nehammer ein Mahnmal an der Stelle, wo der LKW gefunden wurde: „Diese Menschen haben ein Mahnmal verdient. Es soll uns an die Grauen und die Gefahren erinnern, welcher flüchtende Menschen ausgesetzt sind“, so Yilmaz. ****

„Solche Verbrechen dürfen sich nicht wiederholen“, sagt Yilmaz, die die Bekämpfung der Fluchtursachen fordert. „Wir müssen uns für Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Zukunftschancen vor Ort einsetzen.“ Außerdem brauche es legale Fluchtmöglichkeiten mit einheitlichen europäischen Standards und UNHCR-konforme Verfahrenszentren.

„Bis heute leben Schutzsuchende in Europa unter unmenschlichen Bedingungen. Sie werden in Lagern an den Außengrenzen zusammengepfercht“, kritisiert Yilmaz, die ein gemeinsames europäisches Vorgehen fordert. Kritik übt Yilmaz in diesem Zusammenhang auch an Kanzler Kurz: „Kurz hat als Integrations- und Außenminister versagt und muss sich als Bundeskanzler endlich auf europäischer Ebene für nachhaltige Lösungen einsetzen.“

SPÖ-Integrationssprecherin Yilmaz schlägt beim Fundort des LKWs in Parndorf ein Denkmal vor. „Im Zuge eines künstlerischen Wettbewerbs könnten Ideen gesammelt werden, wie den Opfern ein würdevolles Andenken gesetzt werden kann und gleichzeitig dieses Verbrechen, das Bedeutung für ganz Europa hat, nicht vergessen wird“, so Yilmaz. (Schluss) sd/ls/lp

