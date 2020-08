FPÖ – Zanger: ÖVP-Familienministerium subventioniert Junge ÖVP und Schülerunion in nur vier Monaten mit über 552.000 Euro Steuergeld

Wien (OTS) - „ÖVP-Ministerin Aschbacher gab in ihrer Anfragebeantwortung (2432/AB) bekannt, dass in nur vier Monaten, konkret im August, September und Oktober 2019 sowie im Mai 2020 die Junge ÖVP sowie die Schülerunion Österreich mit über 552.000 Euro an Steuergeldern subventioniert worden sind. Das ist wirklich nicht schlecht, wie sich die ÖVP ihre zukünftigen Berufspolitiker hier heranzieht, um die politische Machtstruktur auch in Zukunft zu sichern“, kommentierte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger eine aktuelle parlamentarische Anfragebeantwortung durch die Familienministerin.

Der Abgeordnete wollte von den Ministerien wissen, in welcher Höhe etwaige Förderungen an Vorfeldorganisationen der ÖVP und den Grünen ausbezahlt worden sind. In der parlamentarischen Anfragebeantwortung listet das Familien- und Jugendministerium auf, wie hoch diese im letzten Jahr tatsächlich waren: Im August sowie im September 2019 wurden über 54.000 Euro an die Schülerunion Österreich ausbezahlt. Im Oktober 2019 betrug die sogenannte Basis- und Projektförderung an die Junge ÖVP 218.000 Euro. Diese wurde im Mai 2020 offensichtlich erhöht auf knapp 243.500 Euro. Weiters wurden jeweils für die Junge ÖVP wie auch für die Schülerunion jährliche Mitgliedsbeiträge in Höhe von 9.000 Euro ausgeschüttet, sowie eine Basis- und Projektförderung an die Schülerunion im Mai 2020 in Höhe von knapp 18.200 Euro ausbezahlt.

„Das ergibt in Summe einen stolzen Betrag von über 552.000 Euro. Wenn man bedenkt, dass dies auch noch in Zeiten von Corona ausgeschüttet wird und viele Familien aufgrund Kurzarbeit oder Jobverlust nicht wissen wie sie über die Runden kommen sollen, ist das eine echte Unverschämtheit gegenüber den Steuerzahlern. Doch mit Fairness hat es die ÖVP ohnehin nicht so, bei einem Finanzminister Blümel stopft sich der AUA-Vorstand ja auch die Taschen voll. Wie heißt es so schön, Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert – offenbar ist das der neue Leitspruch der ÖVP“, so Zanger.

