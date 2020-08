Oberrabbiner Jaron Engelmayer: "Die Vielfalt macht uns aus"

Wien (OTS) - Am Montag mit der Familie in Wien eingetroffen, hat Rabbiner Jaron Engelmayer nun seinen Dienst als Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) angetreten. Heute Abend wird der 44-jährige Rabbiner seine erste Predigt in neuer Funktion im Wiener Stadttempel halten.

"Am allermeisten freue ich mich auf die Begegnungen mit den Gemeindemitgliedern und den vielen Freunden der Gemeinde in ganz Österreich", so Engelmayer. Die für Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten zuständige Kultusgemeinde "zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus." Hervorzuheben sei das Zusammenleben von Jüdinnen und Juden verschiedener Herkünfte und Traditionen in Wien."



"Nach wie vor stellt die Coronapandemie eine besondere Herausforderung für alle Menschen dar. Daraus leitet sich eine besondere Aufgabenstellung für das Rabbinat ab, da in Zeiten des physischen Abstandhaltens menschliche Nähe und sozialer Zusammenhalt besonders geboten ist."

Der bereits intensive Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften soll unter der rabbinischen Führung Engelmayers weiter ausgebaut werden.



IKG-Präsident Oskar Deutsch freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Oberrabbiner. "Ich wünsche ihm und seiner Familie Erfolg, Freude und Gesundheit und bin davon überzeugt, dass er die Betenden des Stadttempels und die Gemeindemitglieder in ganz Österreich inspirieren wird."

