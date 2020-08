ÖAK 1. HJ 2020: 37% Steigerung im Digitalbereich

Wien (OTS) - Eine Steigerung bei den ePaper-Abonnenten und ein Zuwachs von 10% bei den „Presse am Sonntag“-Abonnements (inkl. ePaper) ‒ die heute veröffentlichten Zahlen der österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) attestieren ein sehr positives Bild für „Die Presse“.

Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“ über den Erfolg: „Die Zahlen bestätigen, dass unsere Leserinnen und Leser treu sind und wir weiterhin dazu gewinnen können, vor allem im Digital-Bereich. In einer Krise, so wie wir sie gerade erleben, braucht es objektiven und hochwertigen Journalismus. Unsere Abonnenten wissen, dass sie genau dieses von uns erwarten können. Das unsere Zahlen stetig steigen, ist die logische Konsequenz für unsere Leistung – vor allem in dieser besonderen Zeit.“

Sehr erfreut und zuversichtlich zeigt sich auch der Vorsitzende der „Presse“-Geschäftsführung Herwig Langanger: „’Die Presse am Sonntag' hat trotz des COVID-19 bedingten Totalausfalls im Großverkauf und der Einstellung des stummen Verkaufs durch Selbstbedienungstaschen Anfang April, stark an Abonnenten dazu gewonnen. Es war eine strategische Entscheidung die Gratiskultur zu beenden und das ist der richtige Weg, denn Qualitätsjournalismus darf nicht kostenlos sein.“

Beeindruckender ePaper-Abonnenten Zuwachs

Die veröffentlichten Zahlen der ÖAK zeigen einen starken Anstieg der verkauften ePaper-Abonnements um beachtliche 37% ‒ eine Steigerung von 5.710 Abonnements im Vergleichszeitraum zum 1. HJ 2019. Das „Presse“ ePaper erfreut sich im 1. HJ 2020 über 21.300 verkaufte Abos.

Treue und neue Leser bei der „Presse am Sonntag“ und „Presse“

„Die Presse am Sonntag“ konnte ebenfalls einen starken Zuwachs bei den Abonnenten verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs die Abonnentenzahl der „Presse am Sonntag“ um 5.472 neue Abos, dies ist eine weitere Steigerung um 10 % (inkl. ePaper). „Die Presse“ (Mo-Sa) verzeichnet einen Abonnentenzuwachs von 4% (ink. ePaper). Die Gesamtzahlen liegen bei der „Presse am Sonntag“ bei 62.328 (inkl. 21.300 ePaper) und bei der „Presse“ (Mo–Sa) bei 61.539 (inkl. 21.300 ePaper).

Quelle für die angeführten Auflagenzahlen: ÖAK 1.HJ 2020, Wochenschnitt der jeweils angeführten Auflagenkategorie Mo–Sa („Presse“; Kaufzeitung) bzw. So („Presse am Sonntag“; Kaufzeitung)

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Franziska Keck, Bakk. phil.

Leitung Marketing & Lesermarkt

01/514 14-184

franziska.keck @ diepresse.com