Klimakrise – Österreichs größtes Forschungsförderungsprogramm zu Klimawandel startet

Mit dem „Austrian Climate Research Programme 2020“ unterstützt der Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des BMK, Forschung zu den Auswirkungen der Klimakrise in Österreich

Wien (OTS) - Wie wirkt sich die Klimakrise auf spezifische Bereiche aus, mit welchen Maßnahmen können wir die Klimakrise möglichst rasch stoppen und welche Anpassungen müssen wir jetzt schon in Österreich vornehmen? Die Wissenschaft liefert Erkenntnisse zu diesen Fragen und ist dabei Handlungsleitfaden auch für die Politik. Der Klima- und Energiefonds stellt daher – im Rahmen seines Programmes ACRP – heuer 4 Millionen Euro für Klimawandel-Forschung zur Verfügung, die Dotierung erfolgt über das Klimaschutzministerium.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Österreich hat ein Ziel: Klimaneutralität 2040. Den Weg zu diesem Ziel gilt es nun gemeinsam zu gestalten. Forschung zu Klimawandel und Klimawandelanpassung bringt uns Entscheidungsgrundlagen in der Politik, die uns unterstützen, den Weg gut zu meistern. Das ACRP ist das größte Forschungsförderungsprogramm zum Thema Klimawandel in Österreich. Für die Forschung gegen die Klimakrise stellen wir heuer 4 Millionen Euro zur Verfügung.“

Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Der Frühling 2020 hat klar gezeigt, dass Krankheiten wie Covid-19 in unserer vernetzten Welt rasend schnell zu Pandemien werden können. Auch die Auswirkungen der Klimakrise sind weltweit zu spüren: In Sibirien taut der Permafrostboden auf, die Malediven sind wegen des Anstiegs des Meeresspiegels vom Untergang bedroht und in Österreich verzeichnen wir fast jedes Jahr neue Hitzerekorde. Alle diese Entwicklungen hängen zusammen. Unser Anliegen ist es daher, die Wissenschaft bei der Erforschung von globalen Interdependenzen und der direkten Folgen für Österreich zu unterstützen.“

Das Austrian Climate Research Programme im Detail

Das ACRP ist Österreichs größtes Forschungsförderungsprogramm und soll dabei helfen, die negativen Auswirkungen der Klimakrise zu minimieren, Erkenntnisse über Strategien zur Klimawandelanpassung liefern und Österreich mittel- und langfristig als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort stärken.

2020 hat das Programm folgende thematische Schwerpunkte:

• Verständnis über das Klimasystem und die Folgen des Klimawandels

• Zielgerichtete Unterstützung für Österreichs Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung

• Transformative Veränderungen und Governance

• Klimawandel in einer vernetzten Welt

Zusätzlich unterstützt das ACRP dieses Jahr einen Sonderbericht des Austrian Panel on Climate Change (APCC). Darin sollen Herausforderungen und Chancen der Klimakrise in Bergregionen untersucht werden.

Für ACRP 2020 stehen bis zu 4 Millionen Euro zur Verfügung. Die maximale Finanzierung pro Projekt beträgt 300.000 Euro. Nur in Ausnahmefällen kann das Volumen auf bis zu 350.000 Euro erhöht werden.

Die Anträge für ACRP 2020 müssen bis 29.01.2021, 12.00 Uhr auf der Plattform www.acrp.gv.at eingereicht werden.

Information und Förderrichtlinien unter www.publicconsulting.at/acrp und www.klimafonds.gv.at.

