Hörl: Investitionsprämie für Unternehmen ist wirkungsvoller Schutzschild in schwierigen Zeiten!

Land Tirol berät über Anschlussförderung

Innsbruck (OTS) - „Die Belebung wirtschaftlicher Kreisläufe muss gerade derzeit das zentrale Ziel seitens der Politik sein. Investitionen wirken wie ein Schutzschild in schwierigen Zeiten. Umso wichtiger ist es, dass nun die Rahmenbedingungen für die Investitionsprämie fixiert werden konnten und Unternehmerinnen und Unternehmer nunmehr eine neue Perspektive erhalten.“, so Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl zu der von Bundesministerin Margarete Schramböck nunmehr präsentierten Lösung.

Die Investitionsprämie kann von 1. September 2020 bis 28. Februar 2021 beantragt werden und ist für Investitionen, die ab 1. August 2020 getätigt werden, rückwirkend beantragbar. Die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws) wickelt die Anträge ab. „Damit erfolgt eine wichtige Maßnahme der Gegenlenkung. Schließlich besteht die unveränderte Gefahr, dass unternehmerische Investitionen in den kommenden Monaten weiter zurückgehen und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit zunehmend leidet“, so Hörl. Mit der Unterstützung durch Prämien von grundsätzlich 7 Prozent sowie 14 Prozent bei Ausgaben in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Life Science fördert die Bundesregierung die Stärkung des heimischen Wirtschaftsstandorts durch unternehmerische Weiterentwicklung. Daneben werden nachhaltige Investitionen gleich „doppelt belohnt“ und somit besonders zukunftsträchtige Entwicklungen in heimischen Betrieben ins Zentrum gerückt.

Der Wirtschaftsbundobmann bewertet dabei besonders positiv, dass die Prämien und Förderungen „mit klugem und positivem Blick in die Zukunft“ ausgestaltet wurden. „Die Förderung durch die öffentliche Hand soll vor allem einen gestalterischen Charakter haben und dabei mitwirken, Österreichs Betriebe auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Daher ist es auch richtig, dass unter anderem klimaschädliche Investitionen ausgeschlossen wurden“, so Hörl.

Neben der nun vorliegenden Investitionsprämie des Bundes berät das Land Tirol über eine Anschlussförderung, die der Tiroler Wirtschaftsbund vollinhaltlich unterstützt. „Eine zusätzliche Aufstockung der Bundesförderung auf Landesebene würde für zusätzliche regionale Stabilität sorgen, wertvolle Arbeitsplätze sichern und damit wichtige Anreize schaffen.“, so Hörl.

Rückfragen & Kontakt:

Österr. Wirtschaftsbund, Landesgruppe Tirol

Patrick Taxacher

Landesgeschäftsführer-Stv.

Mobil: +43 664 210 1978

p.taxacher @ wirtschaftsbund-tirol.at

www.wirtschaftsbund-tirol.at

Ing.-Etzel-Straße 17

6020 Innsbruck