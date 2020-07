AVISO: Heutiger medienöffentlicher Termin im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Heute, Montag, 27. Juli 2020, findet folgender Medientermin im Bundeskanzleramt statt:

10.00 Uhr

Gemeinsame PRESSEKONFERENZ mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Dr. Christian Pawlu, Member of the Sandoz Executive Committee and Head of Strategy, Portfolio and Business Development und Michael Kocher, Country President Novartis Austria zur Sicherung der letzten Antibiotika-Produktion Europas und der westlichen Welt.

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt um 9.15 Uhr)

Für die österreichische Bundesregierung zählt die Penicillin-Produktion der Sandoz GmbH am Standort Kundl zur volkswirtschaftlich wichtigen kritischen Infrastruktur. Die Sicherung der autarken Wirkstoffproduktion in Österreich und Europa geht über den wirtschaftlichen Nutzen hinaus. Die starke Abhängigkeit von globalen Lieferketten im Bereich der Medikamentenversorgung für Europa hat sich insbesondere im Zuge der aktuellen Covid19-Krise offenbart.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu dem Medientermin vor Ort zu entsenden.

Pro TV-Medienunternehmen kann maximal ein Kamerateam teilnehmen.

Auch Fotografinnen und Fotografen können eingeschränkt teilnehmen. Allerdings werden diese nur einzeln oder in Kleingruppen und für beschränkte Zeit in den Kongresssaal eingelassen.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Wir ersuchen dringend darum, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz Ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jener der anderen Medienunternehmen sowie des Bundeskanzleramtes. Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis!

