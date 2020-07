Coronavirus – Kucher kritisiert Regelungs-Wirrwarr und fordert einheitliche, österreichweit geltende Kriterien

Anschober mit Ankündigungen in Dauerschleife, Kurz auf Tauchstation

Wien (OTS/SK) - „Der Umgang mit der Maskenpflicht in Österreich wird täglich unübersichtlicher und verwirrender. Spätestens bei den jetzt wieder ansteigenden Infektionszahlen braucht es endlich klare und vor allem österreichweit einheitliche Kriterien und Entscheidungsgrundlagen, wonach sich dann auch Bundesländer und Bezirksverwaltungsbehörden richten können. Von den Pressekonferenzen, die wie tägliche Mantras gehalten werden, sollte man endlich mal in die konkrete Umsetzung kommen“, fordert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher anlässlich der heutigen Pressenkonferenz von Gesundheitsminister Anschober. „Wir haben in ganz Österreich inzwischen einen Fleckerlteppich an verschiedenen Regeln. Jetzt entscheidet ja schon jeder Supermarkt unterschiedlich, ob etwa Angestellte Masken tragen müssen oder nicht. Das zeigt auch, dass eine zentrale Krisenkoordination fehlt, worauf die SPÖ seit Monaten hinweist“, so Kucher. ****

Auch die Virologin Puchhammer-Stöckl, die an der heutigen Pressekonferenz Anschobers teilgenommen hat, forderte, dass dort, wo kein Abstand gehalten werden kann, Masken getragen werden müssen. „Wir alle wissen, dass es im Supermarkt zu Spitzenzeiten unmöglich ist, den Mindestabstand einzuhalten und sich das Virus sehr leicht ausbreiten kann. Daher braucht es einheitliche Regelungen“, so Kucher, „denn was ich auch täglich von den Menschen höre, es kennt sich keiner mehr aus, wo was gilt und die Menschen haben genug von dieser ewigen Ankündigungspolitik.“ Als „auffällig“ bezeichnet Kucher, „dass Kanzler Kurz gern den obersten Krisenmanager gespielt hat und jetzt wo es schwierig wird, ist er komplett auf Tauchstation gegangen.“ „Die Regierung kann aber ihre Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung nicht einfach abschieben“, so Kucher abschließend. (Schluss) sl/lp

