UNICEF Österreich ruft Kinder und Jugendliche auf, sich die Welt von morgen neu zu denken

Die COVID-19-Pandemie hat unser Leben grundlegend verändert. Unter dem Motto „DENK DIR DIE WELT“ lädt UNICEF Österreich Kinder und Jugendliche zu einem Kreativwettbewerb ein.

Die Sicht der Kinder und Jugendlichen auf die Welt und wie sie die Corona-Krise erleben, kommt in der öffentlichen Diskussion meist nicht vor. Dabei sind sie massiv von der Krise betroffen Corinna Geißler, Advocacy UNICEF Österreich 1/2

Wir haben diesen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen, um jungen Menschen eine Möglichkeit zu bieten, sich aktiv einzubringen, indem sie sich die Welt ausdenken, anstatt nur – wenn überhaupt –Diskussionsgegenstand von Experten zu sein. Corinna Geißler, Advocacy UNICEF Österreich 2/2

Wien (OTS) - UNICEF Österreich lädt Kinder und Jugendliche dazu ein, ihre Vorstellungen für eine neu gestaltete Welt einzureichen. Bekannte Persönlichkeiten für Groß und Klein wie Thomas Brezina, Ali Mahlodji, Bianca Schwarzjirg, Robert Steiner und Rolf Rüdiger oder Andrea Zsutty werden als Jury die kreativen Einreichungen begutachten, um am 20. November, dem internationalen Tag der Kinderrechte, die Gewinner*innen zu küren.

Mit dem Ideenwettbewerb DENK DIR DIE WELT schafft UNICEF Österreich eine Plattform für junge Menschen, um ihre Visionen, Wünsche, Ideen und Forderungen für die Welt von morgen mitzuteilen und damit auch Entscheidungsträger zu erreichen. Eine Welt, in der junge Menschen gehört und bei Entscheidungen miteinbezogen werden, in der jedes Kind, die bestmöglichen Chancen hat, gesund heranzuwachsen.

Die vergangenen Monate waren aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine große Herausforderung für uns alle – insbesondere auch für Kinder und Jugendliche und ihre Familien. „Die Sicht der Kinder und Jugendlichen auf die Welt und wie sie die Corona-Krise erleben, kommt in der öffentlichen Diskussion meist nicht vor. Dabei sind sie massiv von der Krise betroffen“ erklärt Corinna Geißler, Advocacy UNICEF Österreich. „Wir haben diesen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen, um jungen Menschen eine Möglichkeit zu bieten, sich aktiv einzubringen, indem sie sich die Welt ausdenken, anstatt nur – wenn überhaupt –Diskussionsgegenstand von Experten zu sein.“



Kinder – die unsichtbaren Betroffenen der COVID-19 Pandemie



Die Einhaltung von Kinderrechten leidet unter COVID-19 und die langfristigen Auswirkungen vor allem auf junge Menschen sind enorm. Damit Kinder nicht durch weltweite Schulschließungen und erhöhte Risiken, wie z.B. Kinderarmut, Missbrauch, Kinderehen, Kinderarbeit oder mangelnder Ernährungsversorgung, die unsichtbaren Betroffenen dieser Pandemie werden, benötigen sie dringend Hilfe.

Auch in Österreich hinterlassen die Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen ihre Spuren bei den jüngsten unserer Gesellschaft. Der Ausnahmezustand während der Ausgangsbeschränkungen, die neue Normalität und die allgemeine wirtschaftliche Situation können starke psychische Belastungen darstellen. Isolation, Stress in engen Räumen, Unsicherheit in Bezug auf Schule und Ausbildung, Zurückbleiben beim Lernerfolg, Jobverlust der Eltern, Armutsgefährdung, erschreckende Nachrichten und Bilder aus aller Welt über Klimakatastrophen und Krankheit bis hin zu Gewalt und Aggression sind nur einige der Faktoren, die massive und langfristige Auswirkungen auf junge Menschen haben können.



Jetzt einfach bei #denkdirdiewelt mitmachen!



UNICEF Österreich ruft Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren dazu auf, darüber nachzudenken, wie eine bessere Welt von morgen aussehen soll. Der Kreativität, die Ideen zu visualisieren, sind dabei – fast – keine Grenzen gesetzt. Ob Zeichnungen, Texte, Gedichte, Collagen oder Graffitis, jegliche Form ist willkommen sofern sie die einzige Bedingung erfüllt – auf einem A3 oder A4 Blatt dargestellt werden zu können. Die Einreichung ist einfach online via Upload oder Zusendung des Kunstwerks an UNICEF Österreich bis 4. Oktober 2020 möglich.



Prominente Jury und Preisverleihung



Die Gewinner*innen des Wettbewerbs werden durch eine hochkarätige Jury wie ua. Buchautor und Storyteller Thomas Brezina, Jugendbotschafter und Whatchado Gründer Ali Mahlodji, Moderatorin und Jung-Mama Bianca Schwarzjirg, Kids-TV Host Robert Steiner und Rolf Rüdiger oder ZOOM Kindermuseum Direktorin Andrea Zsutty ausgewählt und am 20. November, dem Tag der Kinderrechte, im Rahmen einer Preisverleihung offiziell ausgezeichnet. Neben tollen Sachpreisen warten auf die Siegerkreationen exklusive Preise, wie z.B. die Veröffentlichung als UNICEF-Grußkarte, eine Animation durch eine Videokünstlerin und die Aufnahme in einen Ideenkatalog, um Entscheidungsträger*innen zu erreichen.



Alle Details zur Teilnahme, Teilnahmevoraussetzungen und -kriterien sowie das Teilnahmeformular zum Kreativwettbewerb #denkdirdiewelt gibt es online unter unicef.at/denkdirdiewelt



Weitere Informationen über die Arbeit von UNICEF im Kampf gegen das Coronavirus.



Rückfragen & Kontakt:

UNICEF Österreich, MMag. Corinna Geißler, geissler @ unicef.at